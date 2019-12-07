韓家臣6月走4人！可領30萬年終…王淺秋嗆「老是霸凌官員」：渣男女議員

記者鄒鎮宇／高雄報導

高雄市政府新聞局長王淺秋6日上午閃辭，接任韓國瑜競選辦公室總發言人，成為韓市府團隊第4名離開的人，引發高雄藍綠兩黨議員痛批「渣男團隊」。對此，王淺秋回嗆，議員老是在霸凌官員，沒有服務民眾，「才是霸凌的人、是渣男或渣女」。

高雄市長韓國瑜代表國民黨參選總統後，高市府的社會局長葉壽山6月14日請辭參選立委、觀光局長潘恒旭8月30日請辭後擔任函辦競辦活動總監、觀光局主秘高美蘭11月22日請辭。

▲高市新聞局長王淺秋6日閃辭。（圖／記者賴君欣攝）





▲韓市府團隊6個月內離開4人。（圖／東森新聞）



王淺秋6日上午以個人職涯規劃考量而請辭，由行政暨國際處處長丁樂群接任新聞局長，丁樂群的職務則由副處長蔡淑貞代理，即日生效，讓王淺秋成為韓市府團隊第4名離開的人。

曾在媒體上提過「追蹤器在有跟沒有之間」，62歲的丁樂群表示，他在2天前就得到通知，因為是團隊的一員，他接受任何職務上的調派，業對自己有信心，可以勝任新聞局長一職。

「根本就是『全員逃走中』」，時代力量高雄市議員黃捷痛批，市議會5日才審完新聞局預算，並討論如何改善高雄的城市意象，但王淺秋竟在隔日直接辭職，認為韓團隊的人都浪費高雄接近1年的時間，「『渣男團隊』快走不送」。

另外，民進黨議員陳致中、黃文益、簡煥宗、林智鴻和鄭孟洳召開記者會痛批，公務人員12月後可領年終獎金、考績獎金，王淺秋無心於高雄市政，還刻意等到12月份才請辭，就是為了至少30萬元的年終，「這些錢，妳拿得安心嗎？新聞局工作一塌糊塗，憑什麼當韓競辦總發言人？」

面對多重砲火，王淺秋回應，她用心編列預算及執行計畫，讓計畫在議會中順利二、三讀通過，可以順利交接給之後的局長及同仁，認為民進黨議員眼中只有看錢，「我們在乎的是台灣前途！」

▲王淺秋反擊民進黨議員，「老是在霸凌官員」。（圖／東森新聞）



王淺秋說，當市長需要，他們就會全力以赴，因此挑在這時間點請辭，就是為了幫台灣做點事，且罵她的議員之前叫她請辭，現在請辭又罵「渣男團隊」，「請問這樣尖酸刻薄，老是在霸凌官員的議員、沒有服務民眾的議員，是不是才是霸凌，才是渣男或者渣女呢？」

據《鏡週刊》報導，韓陣營在岳家砂石案後不斷挨打，因此韓妻李佳芬主張加強火力，讓王淺秋及潘恒旭擔任主要攻擊角色反擊；此外，韓團隊本就將王淺秋進入競選編制，但除了擔心市府預算會期尚未結束，也顧忌背負「全員落跑中」的罵名，才由王淺秋殿後跟上。

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