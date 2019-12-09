砂石風暴　李佳芬與李日貴聯合提告三立新聞5人

記者蔡佩旻／雲林報導

砂石風暴延燒，9日李佳芬與父親李日貴針對三立新聞暨電子報及三立新台灣加油節目等，指稱李家盜採砂石並暗指與當地廖姓村長死亡有關一事的報導提告三立新聞高明慧資深副總、李天怡副總、蔡菀瑩總監及編輯林紫洵與節目主持人廖筱君，委託2名律師前往雲林地方法院遞狀提告加重誹謗罪。

▲李佳芬與父親李日貴針對近日砂石案之不實指控，委任律師郭瓊茹（左）、郭羿廷（右）前往雲林地方法院遞狀提告。（圖／記者蔡佩旻攝）

受任律師郭羿廷指出，受李日貴與李佳芬委託提告節目主持人廖筱君及三立新聞高層加重誹謗罪，其提告事實為主要針對指述韓國瑜與李日貴都有涉及盜採砂石，以及韓國於夫妻利用權勢去變更濁水溪河川地，更影射李日貴涉及村長命案等以妨害名譽與加重誹謗提出告訴。

受任律師郭瓊茹表示，此為李日貴是首次提告，李日貴一直以來都認為女婿韓國瑜選市長、總統，均與他無直接關聯，但卻有媒體因為選舉將他拖下水，甚至以廖姓村長的事件來牽扯，讓看新聞的民眾來誤認廖姓村長是李日貴先生殺的或是與他有關係，這部分完全違反了媒體應盡的查證義務，這讓李日貴與李佳芬父女都感到非常心痛與生氣。

律師郭羿廷強調，廖姓是西螺鎮與二崙鄉大姓，擔任任村長又為廖姓非常多，就具體說明是並沒有村長在任職期間因為發生糾紛被人毆打甚至死亡的事情發生，而可能被所指的「廖村長」，也是在完成二任村長任期，且砂石場抗爭事件後的10幾年後因病死亡，而三立新聞台電子報所述，明顯與我方側面所了解的事實出入非常大，以傳言為基礎報導明顯無盡查證義務與違反實業道德，侵害當事人權益。

▲李佳芬與父親李日貴針對近日砂石案之不實指控，委任律師郭瓊茹（右）、郭羿廷（左）前往雲林地方法院遞狀提告媒體高層集節目主持人加重誹謗罪。（圖／記者蔡佩旻攝）

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