滕西華專訪／盼減少喬床文化　被批仇醫：我就問病人權益重不重要？

▲滕西華接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

前身心障礙聯盟秘書長、民間監督健保聯盟發言人滕西華擔任親民黨不分區第一名，醫界卻傳出反彈聲浪。在身心障礙領域服務超過23年的滕西華，認為醫界對她有所誤解；過去總為法案在立法院穿梭進行遊說，如今選擇披上橘袍，她說，進入立院後想做的事情自己來，真的不成功就怪不了誰，也進到體制內努力過了。



余湘邀請入不分區 宋楚瑜承諾：你就做你喜歡的事

滕西華列入不分區後，已經辭去身心障礙聯盟秘書長一職。滕西華接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，回顧當初接受親民黨邀請的過程，主要是認識幾十年的親民黨副總統候選人余湘聯繫她，原本余湘請她推薦優秀的人，隔日才表明，其實想要推薦的人正是滕西華，而她在第一時間婉拒，「我是很熱愛公益跟社會工作的人，我認為做這個是我一輩子要做的事」。

▲親民黨公布不分區立委名單，滕西華以第一名身份曝光。（資料照／記者林敬旻攝）

不過，余湘問她，「你要一輩子這樣拜託別人嗎」？有一條路可以幫更多的人，做更接近做決策的階層，認為她應往前跨一步。余湘在某天深夜再度聯絡她，滕西華笑說，「她那個時間打電話給我是不是人性的弱點，會比較精神不好」，余湘分享接受宋楚瑜邀請的心路歷程，她說想要為社會舉才，讓滕西華感受到余湘真的想做點什麼。

不僅是考慮到自己熱愛NGO工作，滕西華坦言，過去遊說時在立法院穿梭很頻繁，「我也深知政治不是我能夠適應，就是有非常多的妥協，但是當NGO理想可以架得很高啊，我可以說你妥協是不對的」；擔心從政會有壓力，要顧到非常多人的想法。

滕西華說，她考慮兩天後答應余湘，緊接著與宋楚瑜見面，宋楚瑜對她說，「希望你為弱勢效力，不要為政黨，不要考慮親民黨」，如果有加入其他政黨，也不必退黨，「你就做你喜歡的事、你專業的事」。這一番話讓滕西華聽了很感動，「我就信了啦」，就在那個當下答應了。

健保要漲的對 力推家戶總所得計費

談及健保保費議題，滕西華表示，「不是反對漲保費，保費要漲的對」，保費要依照公式講，不要受政治影響，她認為應朝著家戶總所得去計費，費基公平了，就沒有道理反對漲保費，她向來都是支持公平的漲保費。

滕西華說，包括房租、炒房、炒股，沒有上班但有收入的人，只要政府稽核得到的收入，都希望納入健保費基，因此，未來可能不一定漲保費，如果費基變大了，繳的錢分母不一樣，養三、四口的家庭，若小孩沒在賺錢，保費就會降，因為少了小孩所得被計入保費，這是投資兒童、家庭的概念。

滕西華指出，總統蔡英文將家戶總所得去計費寫進了2016年總統競選政見，但可惜4年來沒有做，她直言，未來保費一定會漲，因為醫療成本必定提高，且保費世代不正義，現在我們繳錢給父母、阿公阿嬤，但以後沒有人口紅利了，老了就沒有繳保費給我們。

減少喬床文化 促科別、院際病床流通

談到未來進入國會要推動的法案，滕西華表示，「先從喬床說起好了，雖然我沒有做這件事情，但是如果有必要，捫心自問在那種情況底下，真的如果在三四天都沒有很殘忍，我也不排除我會做這件事情」。

她想從這件事談起，她指出，科別應流通，用大內科的概念，借別科床的概念讓病房流通，其實護理人員難以跨科照顧，除非醫院訓練一批人可以跨科照顧，後來台大開始做大科別病房訓練。

另外，滕西華也提出「院際流通」，119送到一家醫院遭拒收，送到第二家又碰壁，為提升送醫效率，她希望政府應有獎勵措施、行政協助，各醫院需有病床公開系統，且醫院間系統應相容，統合119，甚至鄰近縣市之間例如北北基宜系統要相同，因此系統應該政府來做。

「喬床文化不會沒有，但至少可以少喬很多吧」，滕西華說，病人或家屬知道，不是民意代表不幫你喬，不是醫生不幫你送到病房，資訊透明就在這裡。

護佐員固定醫院服務 「全責護理」減少感染風險

由於看護亂象叢生，滕西華希望推廣「全責護理」，政府要求護佐員考執照，再由各醫院納聘，根據各科別需要訓練，醫院要有一定比例的護佐員，護佐員就固定在同一家醫院裡，家屬不用另外請看護，記錄進到醫院系統，如果出現照護災害也找的到人處理。

滕西華解釋，2003年SARS疫情蔓延，就是看護、洗衣工感染導致。「為什麼醫院這麼熱鬧？我覺得是『陪病經濟』，有美食街、停車場，很多不是病人的人在醫院裡面」，全責護理好處就是降低感染，人多對管控是很困難的事，同時醫院不用擴張美食街、停車場，剝奪原本的醫療服務空間。

另一方面，滕西華強調，對護佐員本身也有保障，由於有勞健保、專科訓練，可以減少醫護血汗，「因為有幫手幫他」；在病患以及家屬方面，滕西華指出，如果一年600多億的看護市場納入給付之後，國家只要付一半的錢，因為量大價格就低，不用再付一天2400元左右的看護費，多繳40元保費，就能讓費用降低為700、500元。

被批仇醫 「我就問你病人權益重不重要？」

對於外界批評「仇醫」，是否感到委屈？滕西華回應，「我沒有什麼好委屈的，我服務的對象都是一輩子不被理解的人」、「我就問你病人權益重不重要？」其實醫護過勞倒霉的也是病人，只是更願意把病人權益放在前面，「因為病人權益是全部的人最大的依歸」。



她坦言，有些人覺得，她談病人權利的時候沒有注意到醫療人員的立場，這是有可能的，「可能談了太多病人權益」；第二是現在資訊爆炸，更不要提假消息很多，就像是「喬床」這件事到今年還在講。

滕西華強調，從來沒有仇醫的概念，「仇醫對我們沒有好處」，醫生不好，病人也不會好，「說仇醫是有一點太廉價，我確實沒有這種心態，我不覺得委屈，但我覺得可能要多一點時間把主張好好說清楚」。

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