黃暐瀚算出「韓贏蔡90萬票」關鍵在台北市　謝龍介賭2700份雞排：的確有可能

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記者黃翊婷／綜合報導

國民黨不分區立委候選人謝龍介日前大膽預測，國民黨總統候選人韓國瑜能贏現任總統蔡英文90萬票，掀起各界熱議。資深媒體人黃暐瀚在7日播出的政論節目《楷道論政》上用簡單的方式計算，發現韓的確有可能贏蔡90萬票，因為國民黨在這一次的選戰中，確實拿到了過去20年來拿不到的鐵綠區塊選票。

黃暐瀚分析，韓國瑜上一次在高雄選贏了，這次要再達到一樣的票數是其實有點難，所以要在北台灣補回來，因為2018年國民黨贏民進黨的實質票數是120萬，其中有個地方有落差，就是台北市，台北市長柯文哲的58萬票沒有算給民進黨，如果柯的票沒有流到蔡英文那邊去的話，韓可能會再拿到更多的選票。

▲對於謝龍介賭上2700份雞排預言韓國瑜會贏90萬票，黃暐瀚當場推算發現的確有可能。（圖／翻攝自YouTube／楷道論政）

黃暐瀚認為，雖然香港反送中事件和民調低一下子就會把將近180萬的票吃光（120票加上丁守中57萬票），但韓國瑜有一點是比較強的，就是與庶民結合，「那些農漁工、強強滾、文山伯過去並不是國民黨的選民，而這一次他們瘋狂支持韓國瑜」，可見國民黨這一次確實拿到了過去20年來拿不到的那一群選票，也就是鐵綠的其中一塊。

至於謝龍介推算的「不只贏，還贏90萬票」，黃暐瀚表示，北部的菁英藍、知識藍選民在民調上雖然不挺韓國瑜，可是等到最後進了投票所，他們看到上面有蔡又有韓，最後還是有可能會投給韓，這樣一來國民黨的基本盤就保住了，「但是國民黨又多了另外那一塊，扣掉年輕人跟香港事件受到的影響，才會有韓還是能贏蔡90萬票這樣的算法」，不過，這到底是韓陣營太過樂觀還是過度評估，一切就等大選當天揭曉答案了。