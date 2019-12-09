　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃暐瀚算出「韓贏蔡90萬票」關鍵在台北市　謝龍介賭2700份雞排：的確有可能

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨不分區立委候選人謝龍介日前大膽預測，國民黨總統候選人韓國瑜能贏現任總統蔡英文90萬票，掀起各界熱議。資深媒體人黃暐瀚在7日播出的政論節目《楷道論政》上用簡單的方式計算，發現韓的確有可能贏蔡90萬票，因為國民黨在這一次的選戰中，確實拿到了過去20年來拿不到的鐵綠區塊選票。

黃暐瀚分析，韓國瑜上一次在高雄選贏了，這次要再達到一樣的票數是其實有點難，所以要在北台灣補回來，因為2018年國民黨贏民進黨的實質票數是120萬，其中有個地方有落差，就是台北市，台北市長柯文哲的58萬票沒有算給民進黨，如果柯的票沒有流到蔡英文那邊去的話，韓可能會再拿到更多的選票。

黃暐瀚算出韓贏蔡90萬票。（圖／翻攝自YouTube／楷道論政）

▲對於謝龍介賭上2700份雞排預言韓國瑜會贏90萬票，黃暐瀚當場推算發現的確有可能。（圖／翻攝自YouTube／楷道論政）

黃暐瀚認為，雖然香港反送中事件和民調低一下子就會把將近180萬的票吃光（120票加上丁守中57萬票），但韓國瑜有一點是比較強的，就是與庶民結合，「那些農漁工、強強滾、文山伯過去並不是國民黨的選民，而這一次他們瘋狂支持韓國瑜」，可見國民黨這一次確實拿到了過去20年來拿不到的那一群選票，也就是鐵綠的其中一塊。

至於謝龍介推算的「不只贏，還贏90萬票」，黃暐瀚表示，北部的菁英藍、知識藍選民在民調上雖然不挺韓國瑜，可是等到最後進了投票所，他們看到上面有蔡又有韓，最後還是有可能會投給韓，這樣一來國民黨的基本盤就保住了，「但是國民黨又多了另外那一塊，扣掉年輕人跟香港事件受到的影響，才會有韓還是能贏蔡90萬票這樣的算法」，不過，這到底是韓陣營太過樂觀還是過度評估，一切就等大選當天揭曉答案了。

ET快訊
單親爸9度低溫「3毛毯全給8歲女兒」　她幫父蓋被驚見縮一團凍
「早餐店辣娘」七夕床戰鮮肉乾弟3回合　一句話激誘幫殺夫奪千萬
基隆知名麵店驚傳收攤！簽約外送5個月「抽30%」慘虧　改賣調
左營「絕美女乩身」曝光！8男扛進廟狂晃　緊身白T讓網看傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

女星陳竹音姊失蹤21天死亡案　監察院通過基隆市衛生局糾正案

滕西華專訪／盼減少喬床文化　被批仇醫：我就問病人權益重不重要？

黃暐瀚算出「韓贏蔡90萬票」關鍵在台北市　謝龍介賭2700份雞排：的確有可能

女星姊失蹤21天「下身赤裸陳屍機電室」　監院通過基市衛局糾正案

陳玉珍夾手送急診！馬英九：外交部處置有失誤　「立委不是暴民」

高雄人為何討厭民進黨　宋楚瑜分析：蔡英文沒管好部屬

綠色威權時代來臨　議員痛批「網軍不倒，台灣不會好」

韓、張、朱「鑽石鐵三角」成軍！藍軍新戰袍曝光8萬人爭睹

蔡英文、賴清德前進台中　同台力挺何欣純、陳柏惟

對女警動粗道歉了！陳宜民：情急之下沒有控制好自己的情緒

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

在地人超推！5家新竹必吃早餐店　網稱「神之雞湯」放整隻腿超滿足

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

香蕉動正顎手術後自嘲變童顏！　戽斗下巴消失...網驚：好像黑人

12小時包夜MTV看電影看到爽！　厚片吐司、冰淇淋、飲料免費吃

短髮妹模仿兄弟騎車嚼檳榔！　校訪學生：8+9女友都又正又瘦

滕西華專訪／盼減少喬床文化　被批仇醫：我就問病人權益重不重要？

黃暐瀚算出「韓贏蔡90萬票」關鍵在台北市　謝龍介賭2700份雞排：的確有可能

女星姊失蹤21天「下身赤裸陳屍機電室」　監院通過基市衛局糾正案

陳玉珍夾手送急診！馬英九：外交部處置有失誤　「立委不是暴民」

高雄人為何討厭民進黨　宋楚瑜分析：蔡英文沒管好部屬

綠色威權時代來臨　議員痛批「網軍不倒，台灣不會好」

韓、張、朱「鑽石鐵三角」成軍！藍軍新戰袍曝光8萬人爭睹

蔡英文、賴清德前進台中　同台力挺何欣純、陳柏惟

對女警動粗道歉了！陳宜民：情急之下沒有控制好自己的情緒

「警察值勤應表明身分」是陳其邁提案！　蔡正元：女警要移送法辦

張藝興鞠躬轉身「升降台突然往下」險摔倒！　手一扶秒站起鞠躬…瞬間反應超快

氫氣車加滿「開北高來回」沒問題！法國狂人跑778KM破世界紀錄

滕西華專訪／盼減少喬床文化　被批仇醫：我就問病人權益重不重要？

【2019台片票房排行】《返校》2.59億榮登冠軍　「五月天第3名」打趴賀歲片

分手竟撿屍「妹妹同事」　軍人：妳要覺得我很棒棒了吧！別人早把妳翻幾翻

狼男反串妹子！臉書誘2表弟傳自瀆照　威脅上摩鐵「手口並用」或裸照露出

黃暐瀚算出「韓贏蔡90萬票」關鍵在台北市　謝龍介賭2700份雞排：的確有可能

「早餐店辣娘」七夕床戰鮮肉乾弟3回合　一句話激誘幫殺夫奪千萬保金

踩點2019年8間最紅手搖店　其中一間正是周杰倫愛喝的奶茶店

你也收到了？Line瘋傳「潤喉喝水殺死流感病原」...衛福部急澄清

爸爸駕堆高機「你先下車」後翻覆　7歲兒一旁全程目睹父慘被壓死

政治熱門新聞

陳竹音姊死亡案　監院糾正基市衛生局

蔡正元：「警察值勤應表明身分」是陳其邁提案

夾到手躺急診！藍營擠台大病房　陳玉珍回應了

韓、張、朱「鐵三角」成軍！藍軍新戰袍首亮相

陳宜民對女警動粗道歉了！

高雄人為何討厭民進黨　宋楚瑜分析原因

陳玉珍夾手　馬英九：外交部失誤

議員痛批：綠網軍不倒，台灣不會好

民進黨贏百萬票、立院過半　扁：絕對沒問題！

蔡賴前進台中　同台力挺何欣純、陳柏惟

立法院議程公開「一片紅」　黃國昌批：離譜」

陳玉珍手被夾影片瘋傳　網秒創成語

身障患者向韓國瑜訴苦：支持你卻遭霸凌

許淑華穿超緊身性感黑皮衣　賴清德賜予「刺客寶劍」

更多熱門

相關新聞

黃世杰籲楊梅鄉親　支持進步的力量

黃世杰籲楊梅鄉親　支持進步的力量

民進黨提名、桃園第二選區立委參選人黃世杰，8日於楊梅區成立競選總部，重批對手吳志揚，於時任縣長時，並沒有讓桃園變得更好、更進步。黃世杰說，桃園不能走回頭路，桃園不能原地踏步，籲請鄉親全力支持進步的力量─鄭文燦市長的子弟兵黃世杰，進入國會，和鄭市長共同建設桃園。

蔡賴前進台中　同台力挺何欣純、陳柏惟

蔡賴前進台中　同台力挺何欣純、陳柏惟

民進黨贏百萬票、立院過半　扁：絕對沒問題！

民進黨贏百萬票、立院過半　扁：絕對沒問題！

身障患者向韓國瑜訴苦：支持你卻遭霸凌

身障患者向韓國瑜訴苦：支持你卻遭霸凌

暗批蔡英文不挺小黨　陳水扁爆任內曾「捐台聯6千萬」

暗批蔡英文不挺小黨　陳水扁爆任內曾「捐台聯6千萬」

關鍵字：

2020大選2020大選韓國瑜2020大選蔡英文黃暐瀚

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

1.7億車隊迎娶！藝人黑面仔帥兒娶媳

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

Juice Wrld癲癇發作過世！得年21

志效機場「被粉絲絆倒」哭出聲

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

2020年愛情運Top3星座！第3名感情會開花結果

左營聖瑤宮「絕美女乩身」曝光！8男「扛進廟」狂晃

一挖神秘穴穴就咳！她洞裡炸「牽絲白黴菌」醫傻了

今晨探底7.9度低溫特報擴大13縣市　下波變天時間曝光

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　單親爸凍死

23歲男腳踏5船！狂騙350萬…2女懷孕崩潰了

打工仔斗內直播主見面遭冷落　鐵鎚砸暈她

基隆名店簽外送5月虧慘　驚傳收攤

《追我吧》主持人爆不爽走人！「對節目組做法心寒」

更多

最夯影音

更多
超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫
古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面