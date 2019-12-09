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陳玉珍夾手送急診！馬英九：外交部處置有失誤　「立委不是暴民」

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▲前總統馬英九出席艋舺龍山寺建寺280週年紀念。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九。（資料照／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨立委陳玉珍6日到外交部抗議，不料卻在與警方推擠時不慎夾傷手，事後送往台大醫院急診躺上急救重症病床，消息曝光後立刻引發社會風波。前總統馬英九8日上午出席活動時，有媒體詢問他對於陳玉珍受傷事件的看法，他直言外交部在處置上確實有一點失誤。

前總統馬英九8日上午到新竹縣竹東鎮，陪同國民黨新竹縣第二選區立委參選人林思銘掃街拜票，過程中有媒體詢問他對於陳玉珍受傷事件的看法。他表示，自己不太能理解外交部的作法，「為什麼不讓立委進去呢？立委又不是暴民」，立委都是來談關於外交的相關事務，外交部在處置上確實有一點失誤。

▲前總統馬英九出席艋舺龍山寺建寺280週年紀念。（圖／記者林敬旻攝）

▲針對陳玉珍受傷事件，馬英九認為外交部在處置上確實有一點失誤。（資料照／記者林敬旻攝）

掃街行程結束後，馬英九與國民黨副總統參選人張善政一起參加，苗栗縣第二選區立委參選人徐志榮的競選總部成立大會，期間苗栗縣長徐耀昌也到場力挺。馬英九致詞時除了肯定徐志榮在兒童福利領域上的貢獻，對於徐志榮解決苗栗醫療缺乏困境問題，推動成立急重症急救責任醫院，相當讚賞。

馬英九也提到，蔡英文總統上任3年多，就有7個國家與我國斷交，邦交國目前只剩15個，這是建國以來最少的時候，一旦邦交丟掉、主權就會受影響，過去國民黨執政與大陸有默契，雙方外交休兵、互不奪取對方的邦交國，如今蔡政府不改善兩岸關係，未來15個友邦也岌岌可危，「再讓蔡連任，邦交會斷光啊。」

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