4問楊蕙如案！孫大千：蔡英文到底在害怕什麼？





▲楊蕙如曾點名蔡英文參加冰桶挑戰。（圖／翻攝周錫瑋臉書）

記者黃巈禾／台北報導

外界質疑「卡神」楊蕙如與總統蔡英文熟識，還翻出合照，蔡英文則說「對於楊蕙如我確實沒有私人的交情，也沒有交往的事實。」對此，韓國瑜競選總部副執行長孫大千質疑，蔡英文一直玩弄邏輯上的文字遊戲，逃避直球對決，「蔡英文到底在害怕什麼？」

孫大千在臉書質疑，蔡英文說 對於楊蕙如，沒有私人的交情，也沒有交往的事實，但是這幾句話，根本沒辦法回答外界對蔡英文的幾個重大質疑，第一，蔡英文究竟有沒有網軍？賴清德說的是不是真的？第二，楊蕙如的網軍部隊是不是英系網路工作團隊的一部分？

孫大千再指，第三，楊蕙如是不是接受蔡英文網路核心幕僚的直接指揮？第四，楊蕙如有沒有在蔡英文歷屆的選舉當中扮演角色呢？這幾個問題和「有沒有交情？」，「有沒有交往？」，一點關係都沒有，為什麼蔡英文就是不敢坦然面對呢？

▲游淑慧質疑楊蕙如與民進黨關係 。（圖／翻攝游淑慧臉書）

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