基層希望開除楊蕙如黨籍　林飛帆：進一步研擬是否祭出黨紀





▲林飛帆回應楊蕙如案。（圖／翻攝蘇巧慧臉書直播）

記者黃巈禾／新北報導

「卡神」楊蕙如網軍風暴延燒至今，成為藍綠選戰攻防話題。傳出綠營基層希望開除楊蕙如黨籍，民進黨副秘書長林飛帆7日表示，「我們會進一步研擬看是不是要祭出黨紀」。

立委蘇巧慧力拚連任，林飛帆一早陪蘇巧慧在樹林保安市場掃街拜票。對於楊蕙如案是否讓民進黨選情受傷，林飛帆表示，民進黨立場非常清楚，完全支持司法進一步偵辦楊蕙如案，希望司法偵辦幫助釐清真相，這是民進黨對此事的態度與立場，沒任何模糊的空間，全力支持司法偵辦。

針對有基層希望楊蕙如退黨，林飛帆回應，楊蕙如事件從這幾天所看到的資料，楊蕙如跟很多人做生意，包括白、藍和綠，至於地方基層的聲音，「我想如果有任何黨紀需要的話，其實在這個我們查到黨籍應該是在台北市，地方是黨部，是主要的發動者，我們會進一步研擬看是不是要祭出黨紀」。

林飛帆強調，此事進入司法程序，全力支持司法進一步偵辦跟調查，「如果她（楊蕙如）有犯任何罪責，應該要負起法律的責任」。

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