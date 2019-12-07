痛罵「卡神」卡到陰！　苗縣議長鍾東錦：議會退回石虎條例時也被網軍打趴

▲韓國瑜出席韓國瑜徐志榮聯合總部成立大會。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／苗栗報導

國民黨總統參選人韓國瑜7日到苗栗縣出席立委徐志榮競選總部成立大會，縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻、議長鍾東錦皆出席，現場8000張椅子全部坐滿，人潮上看萬人。鍾東錦致詞時，替韓國瑜遭網軍攻擊抱屈，痛罵最近被抓到的「卡神」根本是「卡到陰」，此外，網軍不只攻擊韓國瑜，在今年五月退回石虎條例時，苗栗縣議會也被網軍攻擊到「打趴」。

鍾東錦表示，22縣市所有正副議長，除了台南外，99%的議長都支持韓國瑜，另外苗栗縣議會黨籍議員、無黨盟友也都支持韓國瑜，下鄉都幫市長拉票，相信在苗栗一定可以給韓市長開出漂亮成績。

不過，鍾東錦話鋒一轉表示，這幾天他看到一則新聞非常生氣，「韓市長民調之前被人家做假，這幾天終於抓到，也看到卡神事件，不能說卡神，我看是『卡到陰』，才會這麼糟糕，把我們公家的錢做假民調、攻擊對手」，鍾東錦並激動說道，苗栗縣議會也曾經受害，五、六月退回石虎條例，當時被網軍攻擊、真的打趴了，「很多議員很緊張，我跟議員說不用緊張，因為那是假的、那是網軍，真的非常可惡，我們支持韓市長，那是一個價值、要正當，不能只有立場、沒有是非。」