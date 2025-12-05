國中校園內打造嬰幼安心托育環境　魚池公辦民營托嬰中心修繕開工

▲魚池公辦民營托嬰中心修繕開工。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府規劃投入近1500萬經費，於魚池鄉魚池國中校園內興設托嬰中心修繕工程，預計將在116年1月開幕，提供24名嬰幼兒接受專業照顧，為魚池鄉的孩子打造安全成長的場域。

縣府4日在魚池國中舉行「魚池公辦民營托嬰中心修繕工程」開工祈福儀式，縣長許淑華親自出席主持，縣議員謝明謀、王秋淑，魚池鄉長劉啟帆、馬文君立委服務處執行長楊樹煌、魚池鄉民代表會副主席王若嵐及多位代表、村長，立委游顥服務處、縣議員石慶龍服務處都到場，共同為工程揭幕。





許淑華指出，0到未滿2歲是孩子最需要細緻陪伴的時期，本項工程總工程經費由衛福部補助400萬元，縣府自籌1045萬元，希望在環境安全寧靜、綠意盎然的魚池國中校園裡，給孩子們一個安全、穩定、溫暖的起點開始探索世界，也給每個年輕家長更安心的托育處所；她感謝魚池國中提供空間與施工單位的全力配合，更感謝地方社區一路相挺，讓工程能順利啟動。

許淑華進一步表示，該縣托育機構已開辦數及可收托數為公辦民營托嬰中心5處110名，準公共托嬰中心3處133名，私立托嬰中心1處20名，共計9處263名，實際收托數236名；未來魚池托嬰中心啟用後，不只大幅提升地方托育量能，家長也能安心工作，「生活、育兒、職場」三方都能兼顧，形成鄉鎮最美的良性循環。