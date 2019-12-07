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2019移民節在台南！　吳道遠神父卓越貢獻獲表揚

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▲內政部移民署與台南市政府合辦2019移民節嘉年華會，將在奇美博物館盛大舉辦，會中將表揚瑞士籍神父吳道遠等10位優秀新住民及移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲內政部移民署與台南市政府合辦2019移民節嘉年華會，將在奇美博物館盛大舉辦，會中將表揚瑞士籍神父吳道遠等10位優秀新住民及移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019移民節嘉年華會，將於12月8日下午2時，在奇美博物館盛大舉辦，呈現台灣本土文化與各國多元文化交織激盪的璀璨風貌，除在地「十鼓擊樂團」開場外，也將表揚瑞士籍神父吳道遠等10位優秀新住民及移工，吳神父在台為弱勢貢獻40餘年，深受欽佩，移民節前夕移民署向他說聲：「吳神父，台灣有您真好」。

▲內政部移民署與台南市政府合辦2019移民節嘉年華會，將在奇美博物館盛大舉辦，會中將表揚瑞士籍神父吳道遠等10位優秀新住民及移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「十鼓擊樂團」是臺南出身的打擊音樂藝術團體，以「傳創臺灣本土文化，發揚鼓樂藝術薪傳」為目標，曾獲金曲獎及葛萊美獎等多項大獎提名，走訪近40個國家，海內外巡演邀約不斷，本次移民節特別邀請公開展演，與現場埃及、柬埔寨及印尼等多國表演彼此交流。當日表演首曲「亞風」以亞洲傳統音樂為基底，融入多樣化民族擊樂元素，次曲「雷霆交鋒」鼓聲齊奏響徹雲霄，震撼人心。「十鼓」越在地越國際，傳統融合創新、落實人本教育的理念，正好呼應移民節精神，展現我國兼容並蓄的多元價值，「十」代表凝聚團結的力量，新舊住民不分先來後到，共同打造我們的幸福家園。

吳道遠神父於1971年遠渡重洋由瑞士來到寶島，就被這裡濃濃的人情味吸引，半年後便相信自己會在這塊土地待上一輩子。他學識豐富，除德、法、英語流暢，中文和台語也難不倒，吳神父本身是比利時魯汶大學哲學學士與魯汶耶穌會神學院碩士，來台後取得台師大美術系學位，他相信藝術治療是特殊教育重要一環，秉持「尊嚴，人人都能擁有」的宗旨，陪伴弱勢家庭走過40多個年頭。神父現任美善社會福利基金會執行長，在臺南地區為發展遲緩兒童、身心障礙朋友及其家庭提供多元化支持系統，服務對象不計其數。即使今年已高齡76歲，他仍夙夜匪懈站在社福第一線努力，總怕做得不夠多，榮獲內政部表揚實至名歸。

移民署表示，當天除頒發移工及新住民表揚感謝狀外，也有隆重的歸化國籍儀式，將有搭建台灣創意工作者國際交流平台的英國籍設計師裴伊恩、熱愛台灣的離岸風電專家南非籍范秉天博士等人，接受內政部長徐國勇及台南市長黃偉哲親頒歸化國籍證書及總統府建築百年紀念品紀念品，歡喜成為「正港台灣人」！

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