　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台日文化交流最強助攻！　黃偉哲：台南好YOUNG每年都把日本藝人請來

▲台南耶誕跨年「台南好YOUNG」連4年邀日本藝人登台，引發各界熱烈討論。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南耶誕跨年「台南好YOUNG」連4年邀日本藝人登台，引發各界熱烈討論。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

行政院長卓榮泰日前公開歡迎日本偶像來台演出，感謝日本首相高市早苗在壓力下堅守正義與和平，引發文化交流新話題，台南市長黃偉哲也響應表示，其實台南早已用行動支持台日文化互動，台南熱情歡迎日本藝人與表演團體，而市府主辦的「台南好YOUNG」耶誕跨年系列活動，更是連續4年都邀請日本知名藝人登台。

▲台南耶誕跨年「台南好YOUNG」連4年邀日本藝人登台，引發各界熱烈討論。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，台南與日本交流基礎深厚，不只在觀光產業、農產外銷、教育合作與城市外交等面向持續推動，也長年透過文化活動深化市民與日本的情感連結。他強調，「台南好YOUNG」已成為台南重要的城市節慶品牌，每年吸引大量粉絲朝聖，也成功讓台南城市形象更國際化。

南市府新聞暨國際關係處補充，近年台南邀請日本卡司的陣容相當亮眼：2022年有日本超人氣女團 fruit zipper 與 AKIRA × SHOKICHI from EXILE；2023年則是風靡全球的卡莉怪妞（Kyary Pamyu Pamyu）；2024年登場的是新世代個性女團「@onefive」。今年（2025）更火力全開，3場大型耶誕跨年演唱會全都安排日本藝人演出。

▲台南耶誕跨年「台南好YOUNG」連4年邀日本藝人登台，引發各界熱烈討論。（記者林東良翻攝，下同）

目前市府已公布部分卡司，包括日本新銳女子樂團 Faulieu. 以及在社群平台累積突破 3億次播放 的川西奈月，並透露跨年夜 12 月 31 日還有一位知名日本女偶像壓軸演出，將再掀新一波追星熱潮。

▲台南耶誕跨年「台南好YOUNG」連4年邀日本藝人登台，引發各界熱烈討論。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南人天性熱情好客，日本藝人來到台南都能感受城市的溫度與魅力。從台南的美食、特色水果到人氣伴手禮，都讓日本藝人留下深刻好印象，也讓台日友誼因為文化交流而更加緊密、多元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
某國中爆霸凌！受害者「下肢無力」　網紅醫報警：讓壞人受處罰
24歲警遭撞！肇事駕駛2罪送辦　新視角畫面曝光
只是座位比較大？商務艙有什麼優勢　網1原因甘願多花：真的爽
快訊／淡水37歲男自撞「衝跨安全島」！　命危搶救
日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！　要她別插手台灣
港湖重演高嘉瑜、吳欣岱大戰！　綠擬提4席拚選票最大化

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大學生車禍比例高！屏東 內埔警強力取締　守護學子行車安全

2個月64件！屏東里港砂石車事故暴增　警方大執法全面查緝

台日文化交流最強助攻！　黃偉哲：台南好YOUNG每年都把日本藝人請來

國際扶輪3502地區力行實踐 ESG　呂莉萍：寶眷是重要推手

石門桃源殿水官大帝聖誕千秋　新北副市長劉和然親赴參拜

國中校園內打造嬰幼安心托育環境　魚池公辦民營托嬰中心修繕開工

部落文化形象再提升！　魚池鄉日月村親子公園啟用

通學最遠42公里！仁愛國中學生交通車啟用　馬文君爭取中央經費促成

排隊的相親都有一顆高麗菜　張啓楷挺嘉義菜農做公益

新北表揚人民團體領航金獎　侯友宜感謝用愛串起城市力量

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

大學生車禍比例高！屏東 內埔警強力取締　守護學子行車安全

2個月64件！屏東里港砂石車事故暴增　警方大執法全面查緝

台日文化交流最強助攻！　黃偉哲：台南好YOUNG每年都把日本藝人請來

國際扶輪3502地區力行實踐 ESG　呂莉萍：寶眷是重要推手

石門桃源殿水官大帝聖誕千秋　新北副市長劉和然親赴參拜

國中校園內打造嬰幼安心托育環境　魚池公辦民營托嬰中心修繕開工

部落文化形象再提升！　魚池鄉日月村親子公園啟用

通學最遠42公里！仁愛國中學生交通車啟用　馬文君爭取中央經費促成

排隊的相親都有一顆高麗菜　張啓楷挺嘉義菜農做公益

新北表揚人民團體領航金獎　侯友宜感謝用愛串起城市力量

某國中爆霸凌！受害者「下肢無力」　網紅醫報警：讓壞人受處罰

法總統大讚孫穎莎很厲害！　王楚欽模仿「中國功夫」逗樂馬克宏

4男搞機房聯手柬埔寨詐團「跨海騙美國人」　坑信教男1872萬

藍委提「助理費除罪化」　王婉諭轟：護航貪污、大開倒車

網紅醫女兒遭霸凌「下肢無力」　北市教育局：已啟動調查

變態日本公務員捷運偷拍正妹裙底　才交保又犯案！法官不給緩刑

被紅襪DFA不到一天！　大都會火速撿走克里斯威爾補強投手陣容

放晴兩天又變天　下周一起「3地雨最大」

湖人詹皇再度缺陣　連21季入選年度最佳陣容紀錄岌岌可危

出國必剪指甲！　網曝「1原因」大家秒懂：還要帶胃藥

【12具貓屍當垃圾丟】信義區28歲女提袋被抓包！住家一開門飄腐味

地方熱門新聞

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

台日文化交流最強助攻！黃偉哲：台南好YOUNG每年都把日本藝人請來

國際扶輪3502地區實踐 ESG　寶眷是重要推手

桃源殿水官大帝聖誕　劉和然親赴參拜

張啓楷嘉義贈菜　喊話爭取嘉義建設

仁愛國中安心就學交通車啟用

悶燒疑慮說清！烏樹林火災全滅後市府公布空品、水質檢測皆正常

魚池公辦民營托嬰中心修繕開工

觀光重鎮魚池鄉日月村親子公園啟用

為保護學子行車安全　內埔警持續取締重大違規

中大資管系陳以錚教授　崇越論文大賞成績亮眼

大塭寮滯洪池多項工程遭減項陳亭妃會勘要求四大承諾一定做到

新北表揚領航金獎　侯友宜感謝用愛串起城市力量

大型車肇事飆升　里港警啟動重點取締

更多熱門

相關新聞

黃偉哲法國拓銷成果亮眼台南鮮果受高度讚賞加工品引通路商熱烈關注

黃偉哲法國拓銷成果亮眼台南鮮果受高度讚賞加工品引通路商熱烈關注

巴黎冬日的霧氣才剛散開，台南市長黃偉哲就已踏上法國的農產前線，他此行肩負的一個任務，是讓台南農產品在歐洲真正站穩腳步，從鮮果到加工品都能在國際市場各自找到屬於台南的味道與位置。

消防志工年終受獎！黃偉哲表揚守護城市的無名英雄

消防志工年終受獎！黃偉哲表揚守護城市的無名英雄

日台商務促進會拜會台南市府黃偉哲盼深化農業、教育與文化交流

日台商務促進會拜會台南市府黃偉哲盼深化農業、教育與文化交流

台南大遠百聖誕公益點燈亮起15米星光樹感謝企業溫暖偏鄉學童

台南大遠百聖誕公益點燈亮起15米星光樹感謝企業溫暖偏鄉學童

烏樹林暫置場火勢持續悶燒黃偉哲增設行動醫院守護居民健康

烏樹林暫置場火勢持續悶燒黃偉哲增設行動醫院守護居民健康

關鍵字：

台日文化黃偉哲台南好YOUNG日本藝人

讀者迴響

熱門新聞

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

全台第3家「島語」12/29開幕

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉

男警執勤遭廂型車猛撞　臟器外露命危

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到泥土路

更多

最夯影音

更多
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作
賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面