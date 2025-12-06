台日文化交流最強助攻！　黃偉哲：台南好YOUNG每年都把日本藝人請來

▲台南耶誕跨年「台南好YOUNG」連4年邀日本藝人登台，引發各界熱烈討論。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

行政院長卓榮泰日前公開歡迎日本偶像來台演出，感謝日本首相高市早苗在壓力下堅守正義與和平，引發文化交流新話題，台南市長黃偉哲也響應表示，其實台南早已用行動支持台日文化互動，台南熱情歡迎日本藝人與表演團體，而市府主辦的「台南好YOUNG」耶誕跨年系列活動，更是連續4年都邀請日本知名藝人登台。

黃偉哲指出，台南與日本交流基礎深厚，不只在觀光產業、農產外銷、教育合作與城市外交等面向持續推動，也長年透過文化活動深化市民與日本的情感連結。他強調，「台南好YOUNG」已成為台南重要的城市節慶品牌，每年吸引大量粉絲朝聖，也成功讓台南城市形象更國際化。

南市府新聞暨國際關係處補充，近年台南邀請日本卡司的陣容相當亮眼：2022年有日本超人氣女團 fruit zipper 與 AKIRA × SHOKICHI from EXILE；2023年則是風靡全球的卡莉怪妞（Kyary Pamyu Pamyu）；2024年登場的是新世代個性女團「@onefive」。今年（2025）更火力全開，3場大型耶誕跨年演唱會全都安排日本藝人演出。

目前市府已公布部分卡司，包括日本新銳女子樂團 Faulieu. 以及在社群平台累積突破 3億次播放 的川西奈月，並透露跨年夜 12 月 31 日還有一位知名日本女偶像壓軸演出，將再掀新一波追星熱潮。

黃偉哲表示，台南人天性熱情好客，日本藝人來到台南都能感受城市的溫度與魅力。從台南的美食、特色水果到人氣伴手禮，都讓日本藝人留下深刻好印象，也讓台日友誼因為文化交流而更加緊密、多元。