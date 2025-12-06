跳出傷悲無私奉獻！服務時數突破8千小時　門諾4人獲選金牌志工

▲門諾金牌志工，呂雅絨（左）、李春媛（中）、徐初子（右）。（圖／門諾醫院提供，下同）



記者王兆麟／花蓮報導

12月5日國際志工日前夕，衛生福利部公布全國績優志工名單，門諾醫院共有四位志工服務時數突破 8,000 小時，獲頒全國「金牌志工獎」。在醫療現場、在偏鄉社區、在弱勢家庭的日常裡，他們以一雙手、一句問候，讓門諾「以愛服務」的精神，變成看得見、摸得著的溫暖力量。



門諾醫院公共事務主任周奎學表示，醫療不僅是技術與設備的結合，更是「人與人之間的陪伴」所帶來的力量。志工們以耐心、真誠與無私，總在制度尚未及時照顧到的角落，第一時間伸出最溫暖的援手，成為醫療永續道路上不可或缺的力量。他強調：「在永續社會中，最珍貴的價值不是科技，而是人與人的連結，而志工正是這份連結最美、最真實的實踐者。」

▲84歲的徐秋子表示：「你的小小付出，可能就是別人的光」。



「只要還健康，就不要把自己關在家裡。電視不會陪你聊天，但人會。你的小小付出，可能就是別人的光。」高齡83歲的志工徐初子說自1997年加入志工行列，徐初子主動選擇「最忙的單位」服務。沒人教？她就站在旁邊用心觀察；不會操作？憑興趣與熱忱慢慢學會。11年前，徐初子的長子因主動脈剝離猝逝，她整整三個月閉門不出、以淚洗面。「作為媽媽，那是最難承受的痛，」她回憶。直到某天清晨幡然醒悟：「他走了，應不想看我繼續頹廢下去？」當日，她重新穿上志工背心，回到曾治癒她乳癌的門諾醫院，這個她心靈的第二個家。



更令人動容的是，她的孫子也在她的帶領下加入志工行列。「服務精神要從小培養，看著孫子學會關心別人，是我最大的欣慰。」她笑說，今年也把自己的服務天數調整為一週兩天，「想把更多位置留給年輕人，讓他們也能走進來，體會服務的美好。」

▲李春媛：「志工不是犧牲，而是投資—投資健康、投資心靈、投資人際連結。



另一位獲獎志工李春媛則說到：「志工不是犧牲，而是投資—投資健康、投資心靈、投資人際連結。」每天走路至少 8,000 步，是她的「健康紅利」；看到弱勢被以溫柔對待，是她的「心靈富足」。

當了近20年家庭主婦，直到孩子上大學，李春媛忽感人生失去重心。「那時覺得，第一階段的責任結束了，但人生不能停在這裡。」經由前院長黃勝雄醫師夫人引薦，她走進門諾，從此找到新方向。

▲門諾公共事務主任(左一 )感謝志工們的服務與奉獻。

「剛出來時，對社會各種資訊都感到陌生，」她坦言。但在門諾這個「大家庭」裡，她學會柔軟待人、主動關懷。「以前我不會問人需要什麼，現在看到肢體語言，就知道對方可能需要幫忙。」服務多年裡，最讓她放在心上的，是偏鄉的獨居長輩與離鄉背井的移工。「有些年輕的移工來求助時，眼神裡滿是害怕和孤單，」她總會第一時間走上前，引導他們、陪他們說話；而面對無助的長者，她的一句問候、一杯溫水，常常就讓對方紅了眼。李春媛說：「有時他們會向我深深鞠躬，那份真心的感謝，是金錢買不到、任何物質都換不來的感動。」



門諾醫院公共事務主任周奎學感性表示，在門諾的每一個角落，志工用微笑、耐心與溫度陪伴病患、弱勢家庭和需要支持的移工，默默實踐著永續社會中最珍貴的力量——彼此扶持。

2026 年將迎來國際志工永續發展年，而在門諾，這股力量早已悄悄長成。四位獲得金牌志工獎的夥伴，每一位都投入超過 8,000 小時服務，陪伴無數走在病痛與孤單中的人。周奎學說：「我們深深感謝他們的付出。這些看似微小的善意，對門諾來說是一份大愛，也將成為門諾邁向第 78 年的重要後盾，讓醫療服務能持續向前、持續溫暖人心。」

