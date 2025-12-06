周一北東甩涼雨彈　下波冷空氣挑戰冷氣團「探11度」

▲下周一、二東北季風帶水氣，北東濕涼。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周兩波冷空氣接力，下周一東北季風增強，帶來明顯水氣，北部和東部濕冷，宜蘭、大台北地區、北海岸雨勢較大。下個周末再有一波更強冷空氣，挑戰今年首波冷氣團，仍待後續觀察，若一旦達冷氣團等級，局部空曠地區低溫下探11度。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，未來一周有兩波東北季風，今天和明天為相對穩定的天氣，今天東半部多少有局部降雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉沛滕進一步指出，明天宜蘭、花蓮、基隆北海岸、大台北山區有零星降雨，其他大部分地方為多雲到晴，不過因雲量稀少，西半部早晚有輻射冷卻作用，日夜溫差大，夜間低溫約15到18度，明天清晨以及下周一清晨苗栗以南有局部霧，明天高溫也會略上升1到2度，北部、東部可到24到26度，中南部約25到27度。

▲▼一周溫度和降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周又要變天了，劉沛滕說，下周一將有東北季風影響，帶來明顯水氣，桃園以北、東半部容易下雨，下周一和下周二這兩天宜蘭、大台北地區、基隆北海岸雨勢較大，有局部大雨，北台灣、東部整天因降雨濕涼，很快下周三到下周五轉為穩定天氣，東半部有零星降雨，西半部為穩定天氣，下周三和下周四清晨西半部容易有局部霧影響能見度。

劉沛滕指出，下個周六會再有一波比較冷的東北季風增強，氣象署將觀察是否有機會到冷氣團，下個周六到隔周一清晨溫度比較低，若台北預測低溫下探14度，氣象署將會提醒，但因時間還有一周，仍待觀察，最低溫可能出現下個周日至周一，北部和東半部下個周末也會下雨。

劉沛滕進一步說明，一旦達冷氣團等級，將是今年首波冷氣團，台北低溫若是14度以下，其他空曠地區或北海岸位於冷空氣下來第一線，有可能出現接近11或12度更低溫可能，北部、東半部周末也會下雨。