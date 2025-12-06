台南市勞工領袖大學結訓186人！　強化職能展現終身進修行動力

▲台南市勞工領袖大學結訓典禮登場，186名學員完成課程並領取證書，頒獎現場氣氛溫馨，優秀學員與貴賓合影留念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局與國立成功大學攜手打造的「勞工領袖大學」6日在成大成功校區小格致廳舉行結訓典禮，現場氣氛溫馨而熱烈，今年共有186位學員順利結訓，展現城市在職人才積極向上、持續精進的力量。

國立成功大學教務長沈聖智、台南市勞工局長王鑫基、主任秘書陳美顏、職訓就服中心主任梁偉玲及勞工領袖協進會常務監事陳美靜等人皆親臨祝賀，並頒發結訓證書與各項獎項。

王鑫基局長致詞時指出，城市競爭力來自人才，而人才來自持續的學習與累積。他感謝成大長年與市府合作，打造跨域、實務導向的領袖課程，讓勞工朋友能在優質環境與師資中扎實成長。他恭喜186名學員完成課程，更鼓勵大家將所學帶回職場，擴散學習效益，帶動工會與企業共同提升，也為台南整體競爭力再添動能。

成大教務長沈聖智表示，勞工領袖大學提供完整而階段式的學習管道，從初階、進階、高階到菁英班，讓在職勞工能依職涯需求持續進修。他強調，成大會持續與市府合作，打造友善、多元的終身學習環境，讓每位願意學習的人都有舞台。

今年共有6位學員獲頒卓越校友表揚，包括吳采蓁、林怡文、許家諆、陳毓珮、劉秀梅及嚴雄相。他們不僅投入社會公益，如參與勞工局做工行善團協助房屋修繕、擔任志工，更在職場推動勞資共好，帶領單位獲得績優工會或 TTQS 佳績，表現亮眼。



典禮上也延續往例，由臺南市勞工領袖協進會捐贈清寒獎學金予成功大學學生。陳美靜常務監事表示，希望在職勞工的進修精神，也能支持成大學子穩定向學，未來再把力量回饋社會，形成良善循環。

今年的結訓學員中，也出現多則激勵人心的故事：20名學員花8個月時間完成 初、進、高階162小時課程，展現驚人的毅力；其中林倩汝全勤不缺課，而行動不便的陳怡萱更靠電動代步車搭公車往返上課，不向環境妥協的精神獲得全場掌聲。同時也有3名超過65歲的學員堅持持續學習，展現世代交織、永不停止的進修態度。

職訓就服中心主任梁偉玲表示，領袖大學的課程內容會持續滾動調整，與職場所需技能緊密接軌，也會依學員回饋做優化調整。她鼓勵更多南市勞工加入學習行列，「逗陣來讀冊」，一起在職涯中不斷成長。