感謝有您！　移民節嘉年華會台南熱鬧登

▲內政部移民署與台南市政府攜手合作，在奇美博物館以「新光閃南瀛、幸福耀台灣」為主題，盛大舉辦慶祝活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

一年一度的移民節即將到來，內政部移民署與台南市政府攜手合作，8日在奇美博物館盛大舉辦慶祝活動，以「新光閃南瀛、幸福耀台灣」為主題，吸引超過千名民眾、新住民及移工朋友參加。

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▲內政部部長徐國勇到場同樂，期許新舊住民共創美好未來。

內政部部長徐國勇與台巷南市長黃偉哲也到場同樂，除了與馬紹爾群島共和國艾芮瓊大使及越南、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞、義大利、美國、日本及韓國等各國貴賓共同擊鼓為國家祈福，並進行歸化國籍儀式及表揚為台灣奉獻付出的優秀新住民及移工，現場氣氛不僅熱鬧滾滾，也充滿了溫馨暖流。

▲內政部移民署署長邱豐光及台南市長黃偉哲與各國嘉賓共同擊鼓，為台祈福。

活動開場突破傳統，特別邀請新住民朋友欣賞台南在地「十鼓擊樂團」震撼磅礡的演出，獲得觀眾滿堂喝采！此外，由各國新住民帶來埃及旋轉舞、柬埔寨古高棉舞蹈、中國旗袍走秀、印尼沙曼舞及巴拉圭情歌等豐富精彩的多元文化表演，以及南美玻利維亞、非洲文化多達13個文化展示攤位，讓現場充滿異國風情，彷彿是個小小地球村。而本次活動移師即將迎接建城400年的古都台南，為了呈現台灣因多元而美好的兼容並蓄價值，也特別結合府城在地元素，除了邀請原住民舞團跟中東傳統舞較勁，完成攤位闖關可得到印上「幸福」兩字的特製臺南傳統椪餅1對，祝福大家到臺南慶祝移民節，就可以碰見幸福！

▲前比利時台北辦事處前處長閔子庸殊勳歸化我國，由內政部政務次長陳宗彥親頒國歸化國。

「我愛台灣，我是正港台灣人！讚啦！」今年活動首次納入歸化國籍儀式，邀請比利時台北辦事處前處長閔子雍先生、享有「台灣先生」盛名的美國籍外資分析師谷月涵、澳大利亞籍人工智慧專家李大衛、搭建台灣創意工作者國際交流平台的英國籍設計師裴伊恩、熱愛台灣的離岸風電專家南非籍范秉天博士，及成為台灣女婿媳婦的澤野公一、鄭成嬌等歸化國籍代表參加，分別由徐國勇部長與黃偉哲市長親自頒發歸化國籍證書，並致贈總統府建築百年紀念品，成為正港的台灣人。

此外，為了感謝移民為台灣注入源源不斷的新力量，特別表揚了發起移工組團淨灘活動，維護台灣美麗海岸線的印尼籍移工馬雅；奉獻台灣40餘年的瑞士籍吳道遠神父；來台攻讀博士並推動越語檢定，致力促進新南向人才交流的越南籍阮氏美香，以及事親至孝，感人事蹟令人動容的越南籍新住民李氏金線女士等10位新住民及移工朋友，滿場觀眾見證榮耀時刻，共同表達台灣誠摯的感謝，大聲說出「感謝有您！」。

徐國勇表示，目前因為婚姻來到臺灣的新住民已經超過55萬人，加上新二代子女，總數更接近百萬人，此外，還有數十萬名來自世界各國的朋友們，也在台灣這塊土地上認真工作、努力讀書、傳教弘法或投資經商，對於我國基礎建設、經濟發展、長者照顧及文化生活等各個層面都有非常重要的貢獻，移民讓朝氣蓬勃的台灣越來越精彩，成就當前社會榮景與獨特風貌。政府近年透過跨部會合作，已陸續完成新住民語文納入課綱、簡化母國學歷採認等工作，並擴大新住民及其子女培力方案，為國家未來長遠發展厚植具有國際競爭力的人才，將持續不遺餘力的推動新住民照顧措施，期盼不論來自何方，也不分先來後到的人們，來到台灣這塊土地都能夠「新舊共榮」，攜手打造福爾摩沙幸福家鄉。

台南市長黃偉哲也表示，不論是新住民、舊住民，或是新台灣人、舊台灣人，大家都是一家人，各國的新住民促成台灣成為一個移民社會，移民的色彩也豐富了在地的飲食文化，也充實了居民的生活，每個到台灣的新住民背後都有不同的故事，不論是因為婚姻、工作或是就學，共同居住在台南市，希望藉由本次移民節活動，讓新住民感受到台南市的貼心服務，也能把台南市視為另一個故鄉，在此也歡迎更多的新住民加入台南這個大家庭。

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