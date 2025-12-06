花蓮邀毛孩同行健走摸彩拿大獎　打卡贈限量動物版桌曆

▲12/7到花蓮太平洋公園参加毛孩同行健走，摸彩好康多。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府將結合健走與毛孩認養在 12月7日星期日下午2時30分至晚上8時在花蓮巿太平洋公園，除了參加健走可參加摸彩拿大獎外，也一同辦理「浪愛一起走」的動物保護宣導活動，透過結合免費施打狂犬病疫苗、動物防疫宣導、親子手作體驗、市集互動、毛孩福利回饋及夜晚電影院等的方式，邀請民眾闔家及寵物家庭攜帶毛孩一起到場參與，用實際行動守護毛孩健康，落實全民防疫。

花蓮縣長徐榛蔚表示，「健康」無論對於民眾或動物都是一項重要的資產與事情。透過健走活動，邀請鄉親也歡迎毛孩一同來儲蓄健康。守護健康的同時，也要記得「施打疫苗」，因為疫苗是最有效、最簡單，更能避免疾病傳播的重要工作之一，也能讓整個社會更安全。

▲活動當天特別推出「毛孩帶財．好禮三重送」福利方案。

農業處長陳淑雯指出，人畜共通疾病防控是政府非常重視的一項工作。以狂犬病為例，花蓮縣府和各公所合作，每年至縣內各村里辦理巡迴注射皆在200場次以上，犬貓注射總頭數約2萬頭，此次配合活動，現場提供免費施打犬貓狂犬病疫苗。而為了強化寵物管理，今年活動也特別規劃犬貓「嗶」晶片拿限量好禮。陳淑雯說，寵物晶片不只是法定管理制度，更是協助毛孩走失時快速返家的重要工具，「為毛孩植入晶片，就是給牠一張回家的通行證」。

▲現場提供免費施打犬貓狂犬病疫苗。

此次活動當天特別推出「毛孩帶財．好禮三重送」福利方案。現場凡攜帶犬貓完成「晶片掃描確認」或「新植入晶片並完成寵物登記」，即可獲得「市集券1張」，並加贈 「毛孩印相卡」1張，讓飼主能將毛孩可愛的腳印或貼上相片留住幸福回憶的時點，最後再上粉專打卡按讚後，即可獲得限量「2026有你馬上幸福」犬貓版的實體三角桌曆，每個動物晶片限領取一份，送完為止。未能領取到實體版本桌曆的民眾，也可於12月8日起上網至花蓮縣動植物防疫所官方網站下載電子版桌曆，讓防疫宣導延續到日常生活。

縣府表示，配合12月7日活動，日前開放線上300位名額限國小以下學童上網報名參加闖關夾娃娃活動已經額滿，但當日有開放限額50位名額報名參加。防疫宣導生活化，希望讓民眾在輕鬆氛圍中認識狂犬病防治觀念，同時也宣導將「疫苗接種就是守護」、「不棄養、不接觸野生動物」的理念。

