地方 地方焦點

國際扶輪3502地區力行實踐 ESG　呂莉萍：寶眷是重要推手

▲國際扶輪3502地區力行實踐 ESG

▲國際扶輪3502地區總監張玉斌、寶眷聯誼會會長呂莉萍（右三、四）出席寶眷活動，籲扶輪人以行動實踐 ESG。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國際扶輪3502地區5日於開南大學顏文隆國際會議中心，以「環境友善 ESG 永續發展」為主題，舉行第二場寶眷活動，吸引500多名扶輪社友參加。地區總監暨耀登炳南教育基金會董事長張玉斌Daniel表示，面對氣候變遷與環境永續挑戰，環境保護是一場沒有終點的馬拉松，籲扶輪人以行動實踐 ESG，為下一代留下更美好的地球。

張玉斌總監說，國際扶輪在近年正式將「環境保護」列為第七大焦點領域。這不僅是一個口號，更是扶輪人對地球公民責任的承諾。ESG（環境、社會、公司治理）現在是全球企業的顯學，國際扶輪社更是走在實踐的最前線，透過實際的行動，證明扶輪社不僅服務社區，更在守護我們共同的家園。

▲國際扶輪3502地區力行實踐 ESG

▲耀登炳南教育基金會「綠動小學堂」，以桌遊方式讓您認識綠能。(圖／記者楊淑媛攝)

國際扶輪3502地區與「耀登炳南教育基金會」共同主辦這次活動，邀請寶眷一起欣賞野望影展的影片「動物零距離：南極致命虎鯨」。這部入圍 Wildscreen 最佳螢幕表現獎的影片內容，看見氣候變遷下，極地生物面臨的生存挑戰。讓大家深刻反思：環境變遷不是遠在天邊的新聞，而是迫在眉睫的危機！

▲國際扶輪3502地區力行實踐 ESG

▲國際扶輪3502地區總監張玉斌、寶眷聯誼會會長呂莉萍（左一、左二），頒發感謝狀謝謝協辦單位。(圖／記者楊淑媛攝)

地區寶眷聯誼會會長呂莉萍Sophia說，今年度國際扶輪3502地區的口號是「團結行善」，希望結合大家的力量，從小做起讓每一個人，都能在環境友善的角色中，扮演小小的推動者，一起讓我們的環境更好，並透過扶輪社友重要推手的寶眷的活動，宣導環境教育向下紮根。

▲國際扶輪3502地區力行實踐 ESG

▲寶眷一起欣賞野望影展的影片「動物零距離：南極致命虎鯨」。(圖／記者楊淑媛攝)

呂莉萍表示，永續並不是一個活動，而是一段旅程；不是一個口號，而是一種生活方式。這次活動主題「環境友善?ESG 永續發展」，不僅是國際扶輪的核心方向，更是世界各地企業、政府、社會共同關注的課題。扶輪多年來致力於水資源、疾病防治、教育等領域，而 ESG 的精神更與扶輪的七大焦點領域服務完全契合。扶輪所做的每一件事，本質上都在為社會創造更永續的未來。

此外，感謝台灣野望自然傳播學社王誠之秘書長帶來的映後座談，耀登炳南教育基金會「綠動小學堂」，以桌遊方式，認識綠能，以及何鈺蓁老師的苔球教學、PDG Ken 夫人 Lisa 與 CP Sue帶領的茶席體驗，以及籌劃本次活動的寶眷主委PP Tracy。透過影像的震撼與手作的溫度，我們希望大家能體會到，環保不只是嚴肅的議題，更是一種與自然和諧共處的生活美學。

更多新聞
劉品言曝光產房畫面！　聽女兒哭聲瞬間淚崩

石門桃源殿水官大帝聖誕千秋　新北副市長劉和然親赴參拜

國中校園內打造嬰幼安心托育環境　魚池公辦民營托嬰中心修繕開工

部落文化形象再提升！　魚池鄉日月村親子公園啟用

通學最遠42公里！仁愛國中學生交通車啟用　馬文君爭取中央經費促成

排隊的相親都有一顆高麗菜　張啓楷挺嘉義菜農做公益

新北表揚人民團體領航金獎　侯友宜感謝用愛串起城市力量

萬里崁脚里關懷據點揭牌啟用　打造在地高齡照護新時代

新北青農接棒世代傳承製茶　葉文鵬茶園8度勇奪特等獎

首創冒險故事x打造遊戲攻略　新北水利局防貪指引趣味出擊

桃園「張老師」長期在地深耕，透過1980專線協助民眾面對生活困境，走出人生坦途。國際扶輪3502地區25-26年度總監張玉斌帶領社友，13日在位於平鎮區延平路上的「張老師」桃園分事務所，舉行《投入希望，少年築愛》第四少年中心捐贈，期讓青少年有一處「想來、想待、能放鬆」的空間，提供身心安頓與發展的機會。

國際扶輪3502地區實踐 ESG寶眷聯誼會會長呂莉萍

