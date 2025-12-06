　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

世代共榮！花蓮銀髮人才服務據點將啟用　開創熟齡第二職涯

▲花蓮銀髮人才服務據點將於12 ／10啟用，提供熟齡族群開創第二職涯的舞台。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮銀髮人才服務據點將於12 ／10啟用，提供熟齡族群開創第二職涯的舞台。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為推動銀髮族多元參與，並落實聯合國永續發展目標SDG8「良好工作與經濟成長」，積極推動銀髮再就業政策，將於今年12月10日正式啟用 「花蓮縣銀髮人才服務據點」。據點整合就業媒合、技能培力、職涯諮詢、企業合作等功能，協助55歲以上銀髮族重返職場、再展專長，讓長者能在社會中持續發光，開創熟齡族群的第二職涯。

縣長徐榛蔚表示，花蓮自113年起正式邁入「超高齡社會」，55歲以上人口至114年10月底已高達11萬6千餘人，占全縣人口37%以上。面對快速增加的高齡人口，縣府積極布局長者照顧、健康促進與多元參與政策，除了完善長照服務網絡外，更進一步推動銀髮人力運用與再就業平台，透過培訓與媒合機制，活化銀髮人才、延伸職涯貢獻，提升在地經濟活力，落實「健康老化、在地創生、世代共好」的施政方向。

縣長徐榛蔚強調，在面對少子化與高齡化的挑戰，縣府更加積極推動長照量能提升、長輩健康促進與銀髮就業，讓長者「活躍老化」不只是口號，而是能真正落實的幸福生活。而銀髮族擁有深厚的人生閱歷及職場經驗，具有能力強與穩定性高的特質，是社會重要的人力資源與智慧資產。期許透過此據點，讓長者從「被照顧」走向「被需要」，落實年齡友善的工作環境，為SDG 8中「促進包容且具永續性的經濟成長，以及所有人獲得體面工作」注入具體行動。據點啟用後，將成為熟齡者拓展生活圈、展現自信與價值的溫暖基地，也能協助企業及社區找到具經驗、可靠度高的優秀銀髮人才，創造雙贏。

「花蓮縣銀髮人才服務據點」將整合多元服務，協助長者與企業及社區組織建立就業連結，提供勞動法令與職涯發展諮詢，幫助長者規劃職涯、了解工作權益，並舉辦各類就業促進活動與訓練課程，提升專業技能與數位能力。此外，據點也將開發臨時性、季節性、短期性及部分工時的工作機會，推動銀髮人才參與社區服務，讓經驗與技術得以傳承，並促進世代交流合作，打造跨世代共榮的平台。

花蓮縣政府社會處表示，銀髮人才服務據點的成立象徵著花蓮於高齡政策上的新進展，是邁向「高齡友善城市」的重要一步，不僅強化長者參與社會的機會，也藉由熟齡人力加入職場，提升組織效率、促進企業多元化，並帶動地方勞動力永續發展。期待透過跨單位合作，提升銀髮者社會參與，強化高齡友善城市的永續發展。

「花蓮縣銀髮人才服務據點」位於花蓮市國聯二路151號，揭幕典禮將於12月10日上午舉行，縣府誠摯邀請鄉親、企業及社區團體共襄盛舉，共同見證花蓮推動銀髮新價值的重要里程碑。更多活動資訊可洽詢花蓮縣政府社會處或銀髮人才服務據點。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國王大將倒地痛苦哀號　擔架抬送出場
林俊傑〈背對背擁抱〉WOODZ衝上台！　IU嗨到揮手
直擊／神曲來了！CORTIS台灣首秀　5萬人跟著唱
201男同志開淫趴被逮！　妻崩潰見「丈夫在其中」：我不會離婚
朱孝天被F4除名很受傷！　妻揪心開砲
直擊／被叫上台領獎！林俊傑嚇歪　嗨到撂韓文
百萬YTR返台「亂入韓星接機現場」　見粉絲包圍差點暈倒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市勞工領袖大學結訓186人！　強化職能展現終身進修行動力

跳出傷悲無私奉獻！服務時數突破8千小時　門諾4人獲選金牌志工

台南拓法成功！　黃偉哲會晤法國國會友台小組副主席深化綠能農業交流

南投公告土地現值及地價微漲　草屯銀樓每坪55.5萬蟬聯地王

南投市啟動鄉村整體規劃　重整6成非都市土地提升產業

消防機器人變身小小網紅　烏山頭生活節吸引大小朋友排隊互動

翻轉經驗治療模式　花蓮慈院「醫王一號」打造精準中醫平台

花蓮邀毛孩同行健走摸彩拿大獎　打卡贈限量動物版桌曆

《2025屏東文學獎》揭曉！578件投稿選出33件佳作　南國文學能量大爆發

世代共榮！花蓮銀髮人才服務據點將啟用　開創熟齡第二職涯

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

台南市勞工領袖大學結訓186人！　強化職能展現終身進修行動力

跳出傷悲無私奉獻！服務時數突破8千小時　門諾4人獲選金牌志工

台南拓法成功！　黃偉哲會晤法國國會友台小組副主席深化綠能農業交流

南投公告土地現值及地價微漲　草屯銀樓每坪55.5萬蟬聯地王

南投市啟動鄉村整體規劃　重整6成非都市土地提升產業

消防機器人變身小小網紅　烏山頭生活節吸引大小朋友排隊互動

翻轉經驗治療模式　花蓮慈院「醫王一號」打造精準中醫平台

花蓮邀毛孩同行健走摸彩拿大獎　打卡贈限量動物版桌曆

《2025屏東文學獎》揭曉！578件投稿選出33件佳作　南國文學能量大爆發

世代共榮！花蓮銀髮人才服務據點將啟用　開創熟齡第二職涯

停車場外暴衝瞬間曝！雙載機車被推夾…路人跳開嚇傻　BMW男命危

帥炸尖叫之夜！劉宇寧《書卷一夢》熱度值破7億　與李一桐合體走紅毯

直擊／CORTIS奪獎！趙雨凡講中文飄台味　羞喊一句話5萬人嗨翻了

驚悚！國王大將桑尼重傷倒地　左膝重傷擔架抬送出場

車諾比核電廠遭襲「防護罩功能受損」！　烏克蘭控俄軍無人機攻擊

伊朗40年最嚴重乾旱！　總統警告：德黑蘭恐需限水、撤離人口

身分證、生日對中「兩個1或2」　住台南冒險飯店每晚1212元

1私立大學「國外找工作」超吃香？他曝優勢：真的會多看兩眼

雙子座流星雨12／14登場　台灣好行合歡山暗空公園輕鬆追星

王思佳痛批虐待貓狗人士　「應該要公布他的照片！」

【驚險1秒逃生】水泥車煞不住猛撞轎車！ 再衝人行道婦人險被撞

地方熱門新聞

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

台日文化交流最強助攻！黃偉哲：台南好YOUNG每年都把日本藝人請來

國際扶輪3502地區實踐 ESG　寶眷是重要推手

地方特考屏東考區411人應試　錄取率僅8％

悶燒疑慮說清！烏樹林火災全滅後市府公布空品、水質檢測皆正常

桃源殿水官大帝聖誕　劉和然親赴參拜

張啓楷嘉義贈菜　喊話爭取嘉義建設

仁愛國中安心就學交通車啟用

從戰機材料到半導體關鍵技術馬堅勇博士台南開講

中大資管系陳以錚教授　崇越論文大賞成績亮眼

魚池公辦民營托嬰中心修繕開工

大塭寮滯洪池多項工程遭減項陳亭妃會勘要求四大承諾一定做到

觀光重鎮魚池鄉日月村親子公園啟用

大型車肇事飆升　里港警啟動重點取締

更多熱門

相關新聞

觀光重鎮魚池鄉日月村親子公園啟用

觀光重鎮魚池鄉日月村親子公園啟用

為提升日月潭周邊民眾生活環境品質，南投縣政府積極推動「魚池鄉日月村伊達邵親子公園建置計畫」，歷經兩期工程，公園3日正式啟用，成為居民休憩、親子互動的好去處。

斥資5600萬整修　蓮太平洋公園力拚月底啟用

斥資5600萬整修　蓮太平洋公園力拚月底啟用

台南永康交通新亮點永康轉運站27日正式啟用

台南永康交通新亮點永康轉運站27日正式啟用

埔里區社區心理衛生中心揭牌啟用

埔里區社區心理衛生中心揭牌啟用

草屯智慧候車亭「大觀站」啟用

草屯智慧候車亭「大觀站」啟用

關鍵字：

熟齡族第二職涯銀髮人才服務據點啟用世代共榮

讀者迴響

熱門新聞

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

全台第3家「島語」12/29開幕

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

阿公阿嬤溜滑梯上演活春宮！分別遭拘役40、25日

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

楓葉姐姐GG？抖音正式下令「嚴禁過度美顏」

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL喊：下次講英文

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

快查是不是你！喝手搖飲「爽中發票1000萬」

更多

最夯影音

更多
遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面