世代共榮！花蓮銀髮人才服務據點將啟用　開創熟齡第二職涯

▲花蓮銀髮人才服務據點將於12 ／10啟用，提供熟齡族群開創第二職涯的舞台。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為推動銀髮族多元參與，並落實聯合國永續發展目標SDG8「良好工作與經濟成長」，積極推動銀髮再就業政策，將於今年12月10日正式啟用 「花蓮縣銀髮人才服務據點」。據點整合就業媒合、技能培力、職涯諮詢、企業合作等功能，協助55歲以上銀髮族重返職場、再展專長，讓長者能在社會中持續發光，開創熟齡族群的第二職涯。

縣長徐榛蔚表示，花蓮自113年起正式邁入「超高齡社會」，55歲以上人口至114年10月底已高達11萬6千餘人，占全縣人口37%以上。面對快速增加的高齡人口，縣府積極布局長者照顧、健康促進與多元參與政策，除了完善長照服務網絡外，更進一步推動銀髮人力運用與再就業平台，透過培訓與媒合機制，活化銀髮人才、延伸職涯貢獻，提升在地經濟活力，落實「健康老化、在地創生、世代共好」的施政方向。

縣長徐榛蔚強調，在面對少子化與高齡化的挑戰，縣府更加積極推動長照量能提升、長輩健康促進與銀髮就業，讓長者「活躍老化」不只是口號，而是能真正落實的幸福生活。而銀髮族擁有深厚的人生閱歷及職場經驗，具有能力強與穩定性高的特質，是社會重要的人力資源與智慧資產。期許透過此據點，讓長者從「被照顧」走向「被需要」，落實年齡友善的工作環境，為SDG 8中「促進包容且具永續性的經濟成長，以及所有人獲得體面工作」注入具體行動。據點啟用後，將成為熟齡者拓展生活圈、展現自信與價值的溫暖基地，也能協助企業及社區找到具經驗、可靠度高的優秀銀髮人才，創造雙贏。

「花蓮縣銀髮人才服務據點」將整合多元服務，協助長者與企業及社區組織建立就業連結，提供勞動法令與職涯發展諮詢，幫助長者規劃職涯、了解工作權益，並舉辦各類就業促進活動與訓練課程，提升專業技能與數位能力。此外，據點也將開發臨時性、季節性、短期性及部分工時的工作機會，推動銀髮人才參與社區服務，讓經驗與技術得以傳承，並促進世代交流合作，打造跨世代共榮的平台。

花蓮縣政府社會處表示，銀髮人才服務據點的成立象徵著花蓮於高齡政策上的新進展，是邁向「高齡友善城市」的重要一步，不僅強化長者參與社會的機會，也藉由熟齡人力加入職場，提升組織效率、促進企業多元化，並帶動地方勞動力永續發展。期待透過跨單位合作，提升銀髮者社會參與，強化高齡友善城市的永續發展。

「花蓮縣銀髮人才服務據點」位於花蓮市國聯二路151號，揭幕典禮將於12月10日上午舉行，縣府誠摯邀請鄉親、企業及社區團體共襄盛舉，共同見證花蓮推動銀髮新價值的重要里程碑。更多活動資訊可洽詢花蓮縣政府社會處或銀髮人才服務據點。

