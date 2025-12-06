台南拓法成功！　黃偉哲會晤法國國會友台小組副主席深化綠能農業交流

▲黃偉哲市長赴法拜會馬堤諾議員，三方就綠能與農業政策熱烈交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲率團赴法拓展農產與城市外交，當地時間4日前往駐法國台北代表處拜會，由大使郝培芝全程陪同，並與法國國民議會友台小組副主席馬堤諾議員（Éric Martineau）進行深入交流。三方圍繞 綠能政策、地方治理、農業貿易與國際情勢 等核心議題熱烈討論，成果豐富。

郝培芝大使指出，黃偉哲市長與馬堤諾議員同樣具有中央與地方治理實務經驗，更巧合的是馬堤諾本身是一名自耕農，長期關注環境政策與農業永續；而黃市長積極推動台南農業品牌行銷，兩人在農業議題上自然有高度交集。她表示，這樣的交流不只擴展城市外交，更深化台法農業合作的未來可能性。

會中，黃偉哲市長特別分享台南在綠能轉型上的具體成果。他提到，台南日照充沛，是全台發展再生能源最具優勢的城市之一，市府近年已將太陽能光電納入都市規劃，包括多座停車場、運動場都已建置太陽能設施，創造減碳效益，也替地方帶來穩定綠能收益。

馬堤諾議員對台南「文資保存 × 低碳發展」的雙軌並行印象深刻。他表示，法國向來重視歷史古蹟維護，而台南能兼顧文化資產保留與綠能建設，是非常值得學習的經驗。他也對台南的光電停車場、太陽能風雨球場大表讚賞，直呼「這正是地方政府能立即採用的典範。」

會談中，議員也親自品嚐鮮甜的台南芭樂，稱讚風味獨特；更直接戴上黃偉哲致贈的蘭花領帶，以行動象徵台法友誼與對台南城市的支持，讓現場氣氛更加熱絡。



市府團隊表示，此行多場拜會與交流活動皆由駐處協助規劃，當團隊踏入代表處、看到國旗飄揚時，都感到格外親切與振奮，也感佩郝大使長年在海外奔走，讓中央外交成果能進一步惠及地方城市的國際拓展。