社會 社會焦點 保障人權

作曲家賭氣放火「錄影播給愛人看」險燒死自己　慘被判刑6月

▲▼救護車。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名楊男自稱作曲家，因為感情關係，在租屋處放火賭氣，結果遭羈押判刑。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中一名楊男自稱擔任作曲家，有數千至萬名粉絲追蹤。一日晚間，因為跟伴侶胡男因為分手鬧得不愉快，竟將棉被等易燃物點燃，再拍攝畫面給胡男，結果釀整層大樓都濃煙密布，楊男事後被逮捕羈押，近日依放火致公危罪處6月刑期。

今年10月4日凌晨3點多，楊男（28歲）在台中西屯租屋跟同性伴侶胡男發生爭執，情緒仍無法平復，在當天晚間7點多，楊男持打火機點燃棉被、毛巾、枕頭以及衛生紙，再將畫面拍攝起來，傳送給胡男，自己則躺在屋內，任由大火燃燒。

警消到場後，趕緊敲打楊男大門，發現屋內濃煙密布，大量物品被燒到變成灰燼，好險火勢沒有延燒。但警消發現現場燃燒狀況特殊，加上楊男情緒有異，懷疑是他縱火，立即將他上銬逮捕，楊也被被收押。

檢方偵結後，認定楊男涉犯放火燒燬住宅等以外之自己所有物致生公共危險罪，聲請簡易判決處刑。

法院考量，楊男在狹小空間內引燃火勢，且該居處為集合式住宅，極易導致火勢難以控制或撲滅，有高度可能性危害他人生命。審酌楊男僅因為與伴侶發生口角，欲放火輕生，幸員警及時到場，火勢才沒延燒，判他6個月徒刑，可易科罰金。

楊男自稱是編曲、作曲家，月薪4至5萬元，經查，楊男IG有6千名粉絲，發表作品用的YouTube頻道有1萬多訂閱。楊男自我介紹欄，自稱是編曲創作音樂家，所屬某唱片公司，有經紀人協助音樂工作。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

