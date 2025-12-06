2個月64件！屏東里港砂石車事故暴增　警方大執法全面查緝

▲里港警方8日起取締大型車輛違規。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局轄內里港、高樹、九如、鹽埔因為是交通樞紐與砂石運輸要道，大型貨車與砂石車頻繁通行，視線死角與載重因素使事故風險大幅提升。並統計，自113年12月至今年1月短短2個月內，大型車事故達64件、12人受傷，事故高峰明顯。警方自8日起啟動「大執法」，每日投入4班16人次在易肇事熱點加強稽查，同時深入場域宣導內輪差與視線死角，雙管齊下降低事故風險並提升用路人安全意識。

里港警分局統計今年開罰大型車違規共3268件，包括不遵守道路交通標誌之指示2937件、超速120件、闖紅燈43件、超載30件及其他重大違規138件，另本次經由大數據分析將於台3線、台22線及台27線等砂石車行經重點路段，採「高密度、高強度」的機動攔查方式精準執法，維護民眾生命財產安全。

分局長邱逸樵表示，雖然大型貨車與砂石車肩負著地方經濟發展與建設運輸的重任，但「人命安全絕無妥協空間」。本次強力執法的目的不在於開罰，而在於遏止大型車輛的惡性違規行為。呼籲所有大型車輛駕駛，務必謹守「行車要慢、切勿酒駕、清楚路權」等三大原則，切勿心存僥倖，共同營造友善、安全的交通環境。