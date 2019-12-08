台南市勞工局與工會助100戶弱勢修屋　黃偉哲親臨工地讚揚致謝

▲市長黃偉哲特地親訪安定區第100戶修繕案施工場地，肯定勞工局與所有志工團隊不求回報的付出與愛心，並致贈象徵安全的工安帽予協助修繕的9個工會理事長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



「弱勢勞工房屋修繕計畫」實施至今達100戶！8日台南市長黃偉哲特地親訪安定區第100戶修繕案施工場地，肯定勞工局與所有志工團隊不求回報的付出與愛心，並致贈象徵安全的工安帽予協助修繕的9個工會理事長，特別提醒志工們愛心修繕之餘更要守護自身的安全。

台南市政府與大台南總工會、木工工會、電氣工會、泥水工會、油漆工會、金屬加工工會、鋁製品工會、餐飲工會、志願服務協會志工共同幫助弱勢、職災勞工築出百座希望家園，讓弱勢有溫暖居所；郭國文立委、林炳利副議長、林志展議員也親訪第100戶修繕案施工場地表達關懷。





黃偉哲市長特地親訪安定區第100戶修繕案施工場地，並致贈象徵安全的工安帽予協助修繕的9個工會理事長，特別提醒志工們愛心修繕之餘更要守護自身的安全，同時感謝志工們願意發揮所長，不計辛勞地投入，志工是社會的資產也是社會的寶，我們一定要好好地善待、珍惜所有志工，也非常感謝議員們爭取預算不遺餘力，讓修繕計畫至今達到100戶，未來要更努力增加經費於志工服務區塊，讓勞工局結合社會局配合建立起平台，使更多需要的人能夠受益。



此第100戶房屋修繕案主為安定區的林姓夫妻，透過里長的通報，由市府勞工局召集相關志工前往該處進行會勘，林姓夫妻平日靠撿拾資源回收維生，生有2個兒子，長子因智能及視力障礙無法外出工作，次子則從事臨時工作，家境清寒。



其一家人目前居住的房子破爛不堪，下雨時因屋頂會漏水，需戴斗笠並穿雨衣才能睡覺，且因年久失修牆壁隨時都有傾倒的可能，故於11月8日由台南市泥水業職業工會志工首先進行屋瓦拆除工作的修繕，陸續再由金屬、鋁製品及電氣業職業工會等志工接棒進行屋頂鋼板更換、鋁門窗裝設、化糞池安裝及泥水灌漿等施工，並於8日由兩大工會協力進行內部修繕工作，台南市木工業職業工會進行天花板輕鋼架施工，電氣業職業工會進行電線迴路配置及衛浴、燈具安裝，眾工會之志工同心協力發揮所長打造安全新居，期盼讓林姓一家人有一個溫暖的住所。





家是每個人的避風港，市府將持續推動相關計畫，確保社會各角落之弱勢皆能獲得適當幫助，也期盼各界多給予弱勢者關懷，共同努力更能讓愛與溫暖充滿整個城市。