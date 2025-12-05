通學最遠42公里！仁愛國中學生交通車啟用　馬文君爭取中央經費促成

▲仁愛國中安心就學交通車啟用。（圖／馬文君服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉幅員遼闊、地形崎嶇、公共運輸量能不足，全鄉唯一國民中學的仁愛國中學生上下學、返校、返鄉常需長時間等待，引發安全疑慮；經立委馬文君協調教育部國教署，成功爭取核定90萬元供校方租用7輛交通車，能直接將學生載送至居家門口或部落入口、接回宿舍，大幅提升安全性與出席率。

仁愛國中於今日下午舉行「住宿生安心就學交通車啟用儀式」，馬文君、南投縣教育處副處長吳美玲、仁愛鄉長江子信、鄉代會洪文全主席、縣議員林庭秝及仁愛國中師生均到場參與，一起見證「安心就學交通車」正式啟用。

校方指出，仁愛國中學區廣達12 所國小，多數學生家中距校至少10公里，最遠甚至達42公里，但公車一天僅有1至2班，部分部落甚至無公車可達，學生上下學時段也無法銜接公車班次，也曾有學生因搭便車返家，讓家長與校方皆深感不安，因此提出「住宿生安心就學交通服務計畫」，針對全校54名住宿中需交通接送的49人，共租用7輛交通車，分別行駛力行線、盧山至德鹿谷線，以及親愛萬大法治線。

校長張文嘉代表全校表達感謝，指出交通車啟用後，學生不必再於霧社轉車、苦等數小時，返校也不會因公車班次不足而遲到，能有效減少缺課與中輟風險；他也期盼該計畫每年都能持續獲得教育部支持，讓偏鄉孩子的通學安全得以長期穩定。

馬文君表示，仁愛鄉學生通學的每一公里都比平地孩子更辛苦，她為此多次與教育部國教署溝通，強調偏鄉孩子須享有同樣的受教權，最終成功爭取到90萬元交通車租賃經費，讓計畫能順利上路；她強調：「偏鄉孩子不應因距離而失去受教的機會，只要能減少風險、提升其出席率與就學安全，我將持續努力爭取，讓每一位仁愛的孩子，都能安心到校、平安回家。」