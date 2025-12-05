　
地方 地方焦點

排隊的相親都有一顆高麗菜　張啓楷挺嘉義菜農做公益

▲▼ 張啓楷【民眾嘉菜啦！挺菜農、疼惜民眾】公益贈菜活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 張啓楷響應公益贈菜 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民眾黨嘉義市立委張啓楷，為挺菜農發起【民眾嘉菜啦！挺菜農、疼惜民眾】公益贈菜活動，今（5）日在國會辦公室、嘉義黨部同仁及里鄰長陪同下，前後來到嘉義市鎮天宮與文財殿由張啓楷將高麗菜一一親手贈送給到場的每一位鄉親。

▲▼ 張啓楷【民眾嘉菜啦！挺菜農、疼惜民眾】公益贈菜活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

張啓楷先將高麗菜奉送給高齡92歲的阿嬤，然後依序的一一將每一顆新鮮的高麗菜贈送的每一位到場排隊鄉親的手中。張啓楷表示，希望透過串聯嘉義市各鄰里及廟宇，每戶發放一顆高麗菜，大家一起在這個時候為農民們做一點實際的幫忙，當然也不只挺農民、也替家家戶戶省一點荷包。

張啓楷指出，首先感謝到場協助送菜活動的里長、鄰長。現在的高麗菜很便宜，我們的農民收入很不好，所以我們的團隊發起送菜挺農民，幫助農民活動，同時也讓鄉親們可以省一點菜錢。

▲▼ 張啓楷【民眾嘉菜啦！挺菜農、疼惜民眾】公益贈菜活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

他強調，阿楷是嘉中畢業的，這兩年擔任立法委員一直都很努力為嘉義打拼，一年也為嘉義市多爭取63億的預算，在台北（立法院）很拼，財政收支方案，民進黨一直擋！一直擋！我從總質詢到委員會的質詢，我是黨團的副總召，多次會議中，一直爭取才得到的；

張啓楷強調，我也帶經濟部長、交通部長來嘉義，國道一到國道三，從牛稠溪那，做一條快速道路聯結，交通部長當面答應，現在已經開始在做了，所以未來我們要到國一、國三，就不用說一定要再經過市區，交通會更方便。

▲▼ 張啓楷【民眾嘉菜啦！挺菜農、疼惜民眾】公益贈菜活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義的的KANO棒球隊很有名，我爭取台糖來冠名贊助，所以去年KANO棒球隊在台灣是第六名，現在已經進步到第三名，未來一定會再得到冠軍⋯⋯，我們爭取很多很多對我們嘉義有利的建設，期望未來有機會，可以為嘉義鄉親做更多有利鄉親的事。

▲▼ 張啓楷【民眾嘉菜啦！挺菜農、疼惜民眾】公益贈菜活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

12/03 全台詐欺最新數據

12/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

劉品言曝光產房畫面！　聽女兒哭聲瞬間淚崩

內政部啟動「50億元老屋延壽計畫」，協助改善全台老舊公寓及透天厝，讓長者與住戶能在熟悉的環境中安心生活。立法委員王美惠積極爭取，促使嘉義市優先辦理說明會，讓市民能更早掌握資訊、提前準備相關作業。

嘉義市張啓楷公益贈菜挺農民交通建設

