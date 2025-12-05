石門桃源殿水官大帝聖誕千秋　新北副市長劉和然親赴參拜

▲「一炁靈源」源自道教核心概念「一炁化三清」，意指道教「三清」元始天尊、靈寶天尊、道德天尊，由最初「一炁」或稱「太初元氣」所化生。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市副市長劉和然於昨（4日）上午赴石門桃源殿參拜，恭祝水官大帝聖誕千秋，同時為感謝廟方長年對於地方公益慈善付出，特別代表市長侯友宜頒贈題有「一炁靈源」匾額予以廟方。他表示宗教團體是凝聚社區重要力量，希望這股能量能夠持續傳遞下去，造福所有社會大眾。

劉和然表示，桃源殿環境清幽，香火鼎盛，對於公益慈善事業投入，不遺餘力，其中在每年農曆7月1日辦理普渡法會，結束後將各界善信大德贊普品捐贈予各慈善團體，並在每月第4個星期日定期舉辦義相活動，為民眾免費論命、仙道傳授、經書結緣，備受地方讚許與肯定。

▲副市長劉和然（中）於4日上午赴石門桃源殿參拜，恭祝水官大帝聖誕千秋。

民政局表示，本次頒贈匾額題字為「一炁靈源」，源自道教核心概念「一炁化三清」，意指道教「三清」元始天尊、靈寶天尊、道德天尊 ，由最初的「一炁」或稱「太初元氣」所化生，以表達宇宙萬物從無到有的創世過程。另外台灣道教總會謝榮壽理事長也頒贈「桃源聖境」匾額，以表達最高誠摯與敬意。

民政局補充，石門桃源殿主祀中央混元真母靈源天尊（又名太玄聖母、太元聖母、桃源母娘，1984年請示神明賜名「桃源殿」，而後又增設三清道祖、瑤池金母等18尊神尊，一時香火鼎盛，馳名道界。1987年有鑑於場地不足，動土建廟設立道場，後於1989年安座於現址。

▲劉和然表示，桃源殿環境清幽，香火鼎盛，對於公益慈善事業投入，不遺餘力，備受地方讚許與肯定。