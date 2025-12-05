部落文化形象再提升！　魚池鄉日月村親子公園啟用

▲魚池鄉日月村親子公園3日啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為提升日月潭周邊民眾生活環境品質，南投縣政府積極推動「魚池鄉日月村伊達邵親子公園建置計畫」，歷經兩期工程，公園3日正式啟用，成為居民休憩、親子互動的好去處。

公園啟用典禮由縣長許淑華、縣議員石慶龍、全文才、王秋淑、縣府原民處代處長林婷玉、魚池鄉長劉啟帆、部落耆老以及附近居民共同參與；首先由部落耆老與貴賓一同進行祈福儀式，現場學童隨後迫不及待地開心體驗遊樂設施，許淑華除陪伴同樂，更加碼送紅包幫小朋友加菜。

許淑華表示，日月潭是全國知名景點，此次透過石慶龍了解地方需求，籌措550萬元經費改善老舊公園，新設置更多遊樂、運動及無障礙設施，不僅讓長輩與孩童都能開心且安全的使用，遊客到日月潭也能短暫休息，提升在地生活品質，對營造觀光環境及部落文化形象都有正面的效益。

縣府指出，本次與魚池鄉公所共同推動伊達邵親子公園計畫，以改善部落公共空間、提升兒童遊戲環境規劃；工程第一期投入450萬元，於遊戲區整建新增複合式遊具、安全地墊鋪設、照明改善及設置彩色流蘇遮陽網，讓孩子擁有更安全的遊戲環境；第二期投入100萬元，加強公園周邊的基座防撞處理、無障礙扶手更新、安全圍籬網及童趣貓頭鷹洗手台施作，讓整體空間更完善，也符合不同年齡層使用需求，未來將由鄉公所維護管理。