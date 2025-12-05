　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

部落文化形象再提升！　魚池鄉日月村親子公園啟用

▲魚池鄉日月村親子公園3日啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲魚池鄉日月村親子公園3日啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為提升日月潭周邊民眾生活環境品質，南投縣政府積極推動「魚池鄉日月村伊達邵親子公園建置計畫」，歷經兩期工程，公園3日正式啟用，成為居民休憩、親子互動的好去處。

公園啟用典禮由縣長許淑華、縣議員石慶龍、全文才、王秋淑、縣府原民處代處長林婷玉、魚池鄉長劉啟帆、部落耆老以及附近居民共同參與；首先由部落耆老與貴賓一同進行祈福儀式，現場學童隨後迫不及待地開心體驗遊樂設施，許淑華除陪伴同樂，更加碼送紅包幫小朋友加菜。

▲魚池鄉日月村親子公園3日啟用，長輩與孩童開心遊憩。（圖／南投縣政府提供）

▲魚池鄉日月村親子公園3日啟用，長輩與孩童開心遊憩。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，日月潭是全國知名景點，此次透過石慶龍了解地方需求，籌措550萬元經費改善老舊公園，新設置更多遊樂、運動及無障礙設施，不僅讓長輩與孩童都能開心且安全的使用，遊客到日月潭也能短暫休息，提升在地生活品質，對營造觀光環境及部落文化形象都有正面的效益。

▲魚池鄉日月村親子公園3日啟用，長輩與孩童開心遊憩。（圖／南投縣政府提供）

▲魚池鄉日月村親子公園3日啟用，長輩與孩童開心遊憩。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，本次與魚池鄉公所共同推動伊達邵親子公園計畫，以改善部落公共空間、提升兒童遊戲環境規劃；工程第一期投入450萬元，於遊戲區整建新增複合式遊具、安全地墊鋪設、照明改善及設置彩色流蘇遮陽網，讓孩子擁有更安全的遊戲環境；第二期投入100萬元，加強公園周邊的基座防撞處理、無障礙扶手更新、安全圍籬網及童趣貓頭鷹洗手台施作，讓整體空間更完善，也符合不同年齡層使用需求，未來將由鄉公所維護管理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
劉品言曝光產房畫面！　聽女兒哭聲瞬間淚崩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

石門桃源殿水官大帝聖誕千秋　新北副市長劉和然親赴參拜

國中校園內打造嬰幼安心托育環境　魚池公辦民營托嬰中心修繕開工

部落文化形象再提升！　魚池鄉日月村親子公園啟用

通學最遠42公里！仁愛國中學生交通車啟用　馬文君爭取中央經費促成

排隊的相親都有一顆高麗菜　張啓楷挺嘉義菜農做公益

新北表揚人民團體領航金獎　侯友宜感謝用愛串起城市力量

萬里崁脚里關懷據點揭牌啟用　打造在地高齡照護新時代

新北青農接棒世代傳承製茶　葉文鵬茶園8度勇奪特等獎

首創冒險故事x打造遊戲攻略　新北水利局防貪指引趣味出擊

泡進黃金湯、嚐當季萬里蟹　北海岸秋冬人氣路線大公開

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

石門桃源殿水官大帝聖誕千秋　新北副市長劉和然親赴參拜

國中校園內打造嬰幼安心托育環境　魚池公辦民營托嬰中心修繕開工

部落文化形象再提升！　魚池鄉日月村親子公園啟用

通學最遠42公里！仁愛國中學生交通車啟用　馬文君爭取中央經費促成

排隊的相親都有一顆高麗菜　張啓楷挺嘉義菜農做公益

新北表揚人民團體領航金獎　侯友宜感謝用愛串起城市力量

萬里崁脚里關懷據點揭牌啟用　打造在地高齡照護新時代

新北青農接棒世代傳承製茶　葉文鵬茶園8度勇奪特等獎

首創冒險故事x打造遊戲攻略　新北水利局防貪指引趣味出擊

泡進黃金湯、嚐當季萬里蟹　北海岸秋冬人氣路線大公開

燁輝砸25.2億參與「燁聯鋼鐵私募」　認購4.2億股！持股至34.05%

國3晚間連環車禍！半聯結車駕駛「恍神撞4車」1死7傷

高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉　「深刻反省不再發表不實指控」

愛雅吃外送驚見「白色活體異物」！　差點入口崩潰：我還用筷子夾它

石門桃源殿水官大帝聖誕千秋　新北副市長劉和然親赴參拜

年末送禮不踩雷！ 屈臣氏「吉伊卡哇加價購」超萌登場

不只洗碗！洗碗精「暗藏除菌密技」曝光　砧板海綿都受用

國中校園內打造嬰幼安心托育環境　魚池公辦民營托嬰中心修繕開工

《傳說對決》閃電狼憶跌敗部落淚　「力拼大滿貫」把獎盃獻隊員

部落文化形象再提升！　魚池鄉日月村親子公園啟用

【龜勸不聽】象龜打架把同事弄翻車 牠被飼養員拉開還想回頭打

地方熱門新聞

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

台灣鯛「驗出禁藥」是烏龍！高市要究責

地方特考屏東考區411人應試　錄取率僅8％

悶燒疑慮說清！烏樹林火災全滅後市府公布空品、水質檢測皆正常

基隆啟動水污3補助　減輕7萬戶用水衝擊

埔里化身冬日「花之都」！南投花卉嘉年華　地景花毯、巨型花藝裝置一次看

2025桃園青創博覽會12/9登場　即起開放報名

大塭寮滯洪池多項工程遭減項陳亭妃會勘要求四大承諾一定做到

國手莊致齊、鄭宇翔　亞洲技能競賽奪金　

桃食安心舞動健康嘉年華　美食券現場大方送

中大資管系陳以錚教授　崇越論文大賞成績亮眼

6條捷運優先路網＋鐵路地下化推進台南交通明年進入軌道元年

成大醫院亮相台灣醫療科技展4大展區13項成果展現智慧醫療新版圖

永康五王國小《彩色球球》奪全國特教教具優等

更多熱門

相關新聞

斥資5600萬整修　蓮太平洋公園力拚月底啟用

斥資5600萬整修　蓮太平洋公園力拚月底啟用

花蓮縣政府持續提升城市公共設施品質，打造宜居友善的生活環境。縣長徐榛蔚2日偕同建設處、施工廠商等人，前往太平洋公園會勘新建設施設備、橋梁工程及周邊步道整修進度與品質，關心工程執行狀況與使用安全，工程近完工，預計本月底全新啟用，提供鄉親更完善的休閒品質。

台南永康交通新亮點永康轉運站27日正式啟用

台南永康交通新亮點永康轉運站27日正式啟用

埔里區社區心理衛生中心揭牌啟用

埔里區社區心理衛生中心揭牌啟用

草屯智慧候車亭「大觀站」啟用

草屯智慧候車亭「大觀站」啟用

北中寮加油站啟用解7村長年油荒

北中寮加油站啟用解7村長年油荒

關鍵字：

魚池鄉日月村親子公園啟用

讀者迴響

熱門新聞

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

全台第3家「島語」12/29開幕

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

曾離開台灣多年　絕美玉女歌手倒數返台開唱！

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

清寒男大生遭詐走絕路　彰警要辦了

小紅書禁1年「沒刪會被罰？」百萬用戶一次看

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面