地方 地方焦點

翻轉經驗治療模式　花蓮慈院「醫王一號」打造精準中醫平台

▲花蓮慈院副院長何宗融，在2025台灣醫療科技展上分享「中西醫AI精準醫療–醫王一號」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院副院長何宗融，在2025台灣醫療科技展上分享「中西醫AI精準醫療–醫王一號」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院近年積極推動中西醫精準醫療，經過一年多的跨領域合作與不斷修正，在今年推出全台首創基因定序、人工智慧（AI）與中醫本草結合的精準醫療平台「醫王一號」。林欣榮院長表示，透過這套系統，翻轉中醫過去多仰賴經驗的治療模式，透過瞭解每位病人的體質基因，給出更安全、更個人化的中醫治療建議。

「醫王一號」由院長林欣榮、副院長何宗融、黃志揚、創新研發中心副研發長韓鴻志，帶領中醫部、創研中心與AI中心跨領域共同合作開發，是花蓮慈濟醫院在中西醫整合上的重大突破。何宗融副院長指出，針對臨床甚為棘手的難症、罕症與癌症族群，往往因病程複雜，治療時間長、費用高，病人與家庭常常背負巨大的身心壓力，所以團隊設計醫王一號這套系統，透過基因資訊，讓中醫能介入得更精準，找到更適合病人的治療方針，帶給他們更多的治療希望。

林欣榮院長指出，中西醫並非對立，而是互補，透過基因地圖，可以在治療之前就看見病人先天的體質特徵，更清楚哪些藥物適合、哪些要避免，對病人是一種新的保障。

過去的基因檢測，多半用來判斷西藥是否適合病人使用，何宗融副院長說，醫王一號則更往前一步，病人做完基因定序（WGS）後，再將基因數據導入系統，能同時分析病患的缺陷基因、基因與西藥代謝風險、與中藥成分的連動性，以及適合個人體質的中西醫預防保健與治療建議等，再由AI整合出初步的風險評估與對應的中草藥靶點，提供醫師作為精準用藥的重要參考，讓中醫治療有更明確的科學依據。

▲花蓮慈院副院長何宗融，在2025台灣醫療科技展上分享「中西醫AI精準醫療–醫王一號」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

何宗融副院長表示，醫王一號這套系統，透過基因資訊，讓中醫能介入得更精準，找到更適合病人的治療方針，帶給他們更多的治療希望。

「醫王一號」是一個持續擴充與修正的大型資料庫，何宗融副院長說，團隊長期彙集國內外相關研究結果，並結合院內臨床實務的檢測與追蹤，每一位病人的治療歷程，都是系統不斷優化的重要資料。系統會先依照基因缺陷，列出相對應的中草藥成分組合，但真正的處方，仍需要醫師依照病人當下的寒熱虛實、體力狀況與症狀，進一步加以調整；依中醫傳統的辨證論治，處理病人當下的急性症狀，另一方面用基因資訊去調體質、補不足，等於是把「標本兼治」做到更深一層。

「人體非常複雜，所以不能只靠電腦算出來就照單全收，而是讓AI先幫忙縮小範圍，再回到臨床一例一例驗證。」何宗融副院長指出，為確保治療方向正確，醫療團隊固定每兩週召開中西醫整合會議，針對個案的臨床表現與檢驗數據逐一檢視，隨時調整治療策略，從DNA、RNA表現到臨床症狀一併評估。

醫王一號已應用在多位重症與罕病個案身上，包含罹患腎上腺腦白質失養症（ALD）的罕病男童、長期受帕金森氏症所苦的病人，以及遠從印尼返台就醫的肺腺癌個案等。

何宗融副院長指出，透過基因分析與本草資料庫比對，中醫團隊為ALD男童規劃出更貼近其體質的調理方向；在帕金森氏症個案中，則鎖定與多巴胺代謝、神經保護相關的基因弱點，搭配具強化神經調節與降低腦部發炎作用的本草組合，病人手抖頻率與活動力都獲得改善；而在肺腺癌個案上，則藉由護肺、補氣、安身的專屬處方，陪伴病人在手術與化療之餘，逐步恢復體力與生活品質。

何宗融副院長也說，這些案例讓團隊更加確認，不僅能在急性或困難疾病中提供協助，也能用在長期預防上，未來若能及早掌握高風險基因帶因者，便有機會在疾病發生前十年、二十年開始介入，以中醫調理體質、降低發病風險，同時也期待「醫王一號」能成為更多難症與罕症病人的希望之光，陪伴他們走更長遠的路。
 

花蓮慈濟醫院名譽院長陳英和醫師獲頒「醫療奉獻獎」，他是花蓮慈濟第一位報到的醫師，照護花蓮、台東鄉親四十年如一日。雖身在偏鄉，仍桃李滿台灣，且醫術精湛記載在美國的教科書。他推崇榮獲特殊貢獻獎的林芳郁教授，在心臟醫學和醫院管理上有著無人能及的成就和貢獻，是他和許多同儕所敬仰的老師。他更指出，花蓮雖被稱後山，但是有更多奉獻獎醫師是在「山上行醫」，他的工作條件比更多人好得太多，所以，還更要繼續努力。

