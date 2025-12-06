　
地方 地方焦點

消防機器人變身小小網紅　烏山頭生活節吸引大小朋友排隊互動

▲南消官田消防分隊到烏山頭水庫健走活動進行CPR與防災宣導，現場互動熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

▲南消官田消防分隊到烏山頭水庫健走活動進行CPR與防災宣導，現場互動熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

烏山頭水庫「酷玩生活節」健走活動6日熱鬧展開，吸引許多家庭攜手走入自然，享受陽光與健康活力。官田消防分隊也同步設攤，以輕鬆、好玩的方式將急救與防災觀念帶到民眾身邊，讓健走活動不只動起來，更充滿暖心的安全能量。

▲南消官田消防分隊到烏山頭水庫健走活動進行CPR與防災宣導，現場互動熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

活動現場，消防人員一步步示範 CPR＋AED 操作與成人哈姆立克法，並開設實作體驗區，讓民眾親自按壓、實際使用AED模擬器材，也練習協助噎食者排除異物的技巧。許多家長直呼：「第一次自己做，原來沒有想像中那麼複雜！」小朋友也在消防員溫柔引導下勇敢嘗試，場面互動熱絡。

▲南消官田消防分隊到烏山頭水庫健走活動進行CPR與防災宣導，現場互動熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

除了急救教學，官田消防分隊也進行「預防火災安全三要素」宣導，包括 住警器的重要性、電器用品安全使用方式與火災逃生要領，並透過有獎問答讓民眾在笑聲中建立正確防災觀念。

▲南消官田消防分隊到烏山頭水庫健走活動進行CPR與防災宣導，現場互動熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

本次活動最吸睛的亮點，莫過於消防隊帶來的 消防機器人 化身宣導大使。它一登場立刻成為人氣焦點，吸引大小朋友圍觀互動，在機器人的動作示範與互動語音中，孩子們輕鬆認識急救、防火與安全觀念，笑聲此起彼落，形成健走活動中最吸睛的一幕。

▲南消官田消防分隊到烏山頭水庫健走活動進行CPR與防災宣導，現場互動熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，非常感謝官田消防分隊把專業帶到戶外現場，讓防災教育與急救知識不再只是課本或講義，而是能「在生活中被看見、被記住」。透過活動與民眾親近，不但提高社區防災意識，也強化整體安全韌性，讓市民在日常生活中更有保障。

▲南消官田消防分隊到烏山頭水庫健走活動進行CPR與防災宣導，現場互動熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯指出，民眾在健走活動中，一邊享受戶外美景，一邊實際體驗急救與防災操作，是相當有效的推廣方式。透過「看得懂、做得到」的實作互動，能讓安全觀念真正內化到生活之中。

▲南消官田消防分隊到烏山頭水庫健走活動進行CPR與防災宣導，現場互動熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅也表示，民眾親身學習 CPR、哈姆立克與火災預防技巧，能在關鍵時刻發揮力量。活動不僅增加社區參與度，更凝聚大家對公共安全的共識，展現消防隊落實守護市民的責任與使命感。

▲南消官田消防分隊到烏山頭水庫健走活動進行CPR與防災宣導，現場互動熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

消防機器人變身小小網紅　烏山頭生活節吸引大小朋友排隊互動

