地方 地方焦點

《2025屏東文學獎》揭曉！578件投稿選出33件佳作　南國文學能量大爆發

▲《2025屏東文學獎》揭曉！578件投稿選出33件佳作 。（圖／屏東縣文化處）

▲屏東文學寫下新篇章 得獎者及頒獎典禮與來賓大合照 。（圖／屏東縣文化處，下同）

記者陳弘修／綜合報導

「2025屏東文學獎」6日於屏東總圖舉行頒獎典禮，今年以「字映春光」為題，徵件涵蓋兒童文學、新詩、散文、短篇小說、青春文學及創作獎助金等五大類，共吸引全台578件作品角逐，最終有33件作品脫穎而出。縣長周春米親自頒獎，肯定得獎者以文字展現南國文學的創作能量。

周春米表示，在短影音盛行、書寫行為日漸減少的時代，文學更顯珍貴，因為真正觸動人心的，是作者在字裡行間呈現的情緒、觀察與生活養分。今年文學獎也透過與校園與教師的互動，吸引更多青春世代投入。她並指出，屏東文化場域正持續擴展，包括勝利星村、屏菸1936文化基地、東港王船文化館，以及即將啟用的恆春文化中心劇場館，都期待文化工作者能回到屏東深耕，讓文化與文學的土壤更加厚實。

頒獎典禮上，散文組決審委員張耀仁代表評審團致詞。他引用台灣作家陳冠學名作〈田園之秋〉意象，將文中螢火蟲在黑暗中劃出的微光比喻為文學之於人生，如夢般照亮心緒，也祝福創作者在清醒與夢境之間，始終能與文字相遇。

▲《2025屏東文學獎》揭曉！578件投稿選出33件佳作 。（圖／屏東縣文化處）

▲屏東縣長周春米出席「2025屏東文學獎」頒獎典禮親自頒獎給每位得獎者。

▲《2025屏東文學獎》揭曉！578件投稿選出33件佳作 。（圖／屏東縣文化處）

▲新詩首獎陳奕宏朗讀得獎作品〈我把祖靈帶到屏東市〉。

今年得獎作品亮點眾多。青春文學獎高中組由陳識茜表現最亮眼，同時抱回新詩〈制服地圖〉與小品文〈嘿〉兩項首獎，以穩健語感與成熟敘事獲評審盛讚。來自恆春的李寬宏則拿下散文首獎〈風過之地〉，並以「風過恆春─半島少年成長記」獲得創作獎助金，完整結構與對南方風土的深度書寫受到高度肯定。

去年在國中組小品文拿下佳作的林宇晟，今年以〈屏東，有一點甜的光〉奪得新詩首獎；短篇小說類作品則呈現對鯨豚與海洋議題的關注，其中首獎作品解昆樺〈鯨骨鳥居〉以深沉筆觸描繪人與海的連結，凸顯屏東海洋意象的獨特性。在地創作者陳凱琳以〈鯨詠之日〉獲佳作，細膩呈現沿海生活視角。

屏東縣文化處表示，本屆得獎作品將集結出版成冊，並同步推出電子書，讓更多讀者能看見屏東累積已久的文學創作能量。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

