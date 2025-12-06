睽違8年「2026台灣燈會」重返嘉義縣　主燈基座工程今動土

▲2026台灣燈會在嘉義縣登場，今舉辦主燈動土典禮。（圖／觀光署提供）

記者李姿慧／台北報導

「2026台灣燈會」將於明年3月3日至15日在嘉義縣登場，在嘉義縣政府前廣場及周邊場域規劃「主展區」及「地方展區」2大展區，主燈基座工程今（6）日正式動土，象徵燈會進入實質布展階段。

交通部觀光署長陳玉秀與嘉義縣長翁章梁今共同主持動土祈福儀式，期盼後續工程順利，也為明年全台注目的燈會活動揭開序幕。2026年燈會重返嘉義縣，是繼2018年後相隔8年再次舉辦。

此次主燈突破以往生肖主題，由藝術家姚仲涵創作，以阿里山神木為發想，取名「光沐—世界的阿里山」，高度將達21公尺。作品以循環木料拼貼結構呈現永續理念，並融入阿里山晨霧、光影意象，結合AI與數位製造技術，運用光、霧、聲構成多層次動態效果，打造自然與科技交織的沉浸式體驗。

2026燈會將在嘉義縣政府前廣場及太子大道周邊展出，規劃1座主燈、2座副燈及23個主題燈區，總計超過600件作品。內容涵蓋傳統燈藝、數位科技、多媒體藝術及無人機展演，呈現嘉義在文化底蘊與創新能量上的體現。

觀光署表示，隨著動土儀式完成，燈會相關工程與布展將全速展開，後續進度將陸續對外公布，預期明年元宵期間將帶來一場國際級光影盛會。