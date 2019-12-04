日本71歲男怨聽不了廣播「2年半狂打2.4萬通電話」　騷擾電信商：登門道歉！

▲71歲的岡本（Akitoshi Okamoto）先生，狂打電話騷擾電信公司。（圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本71歲的岡本（Akitoshi Okamoto）老先生，因為無法用手機收聽廣播電台，2年半以來固執地打了2.4萬通電話給KDDI電信公司抱怨，最終讓不堪其擾的KDDI選擇提告。當被檢警以欺詐性阻礙業務為逮捕岡本時，他仍然堅稱自己才是受害者。

相較於年輕人的串流音樂和網路電台，長者的日常多是收聽廣播電台；然而岡本因為手機無法收聽，認為KDDI違反合約，侵犯了他的權益，因此展開了為期2年半頻繁的「電話維權」行動。

BBC引述東京警視廳報導，岡本瘋狂打給KDDI期間，會言語侮辱公司的客服人員，或是要求他們派代表登門道歉以展示誠意，有時候甚至只是為了等客服接起電話後就馬上掛掉。

KDDI原本並不想申告，但岡本先生的「電話海戰術」實在太過頻繁猛烈，在短短8天的時間裡，竟撥打了上千通電話佔線，讓公司完全沒有餘暇接聽其他用戶打來的電話，逼不得已才選擇法院見。

警方發言人告訴《法新社》（AFP），警方獲報後，以依欺詐性阻礙業務罪名逮捕岡本先生；然而岡本先生不認罪，他否認對KDDI有任何騷擾，受害的人是他才對。