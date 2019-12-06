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流感二階段開打　75歲以上長者再追加「免費肺炎鏈球菌疫苗」

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▲疫苗接種。（圖／新竹市政府提供）　▲第二階段流感疫苗開打。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

2019年度公費流感疫苗自12月8日起開放第二階段65歲以上長輩及學齡前幼童接種，當日適逢星期假日，新竹市三個行政區衛生所特別加開上午9時至11時門診，提供長輩及幼童接種服務，林智堅市長呼籲民眾儘快帶家中長輩及幼童，接種流感疫苗，除守護家人的健康外，讓整個寒冬流行期無須擔心病毒的侵襲。

▲疫苗接種。（圖／新竹市政府提供）

▲75歲以上長者還有免費的肺炎鏈球菌疫苗可接種。

林智堅市長提醒，歡迎65歲以上長輩及學齡前幼童，於星期日(12月8日)上午9時至11時，前往三個行政區衛生所施打公費流感疫苗，衛生局也表示，本市13家合約院所，也同步於當日提供接種服務，讓長輩與幼童能及早完成疫苗的接種，即可在流感高峰期前獲得足夠保護力，以減少感染流感引發嚴重併發症。

新竹市醫師公會理事廖明厚醫師提醒，歲未冬寒的季節，也是進入流行性感冒開始要流行的季節，愛護家中的寶貝，請適時施打流感疫苗。2019年流感疫苗第一波已於11月15日在校園為學童開打，第二波將於12月8日於合約醫療院所及衛生所為六個月以上學齡前孩童及65歲以上銀髮族施打，第三波將於2020年1月1日為所有適合條件的對象，可全面在合約醫療院所施打。非條件內的民眾也可以考慮自費施打流感疫苗。

衛生局表示，長輩除接種流感疫苗外，針對75歲以上長輩還提供1劑肺炎鏈球菌疫苗，可與流感疫苗同時接種，左流右肺，保護更完備，防護流感同時也接受肺炎鏈球菌疫苗，讓肺部多一層防護，降低罹患肺炎機率，達到雙重保障銀髮長輩健康。

▲疫苗接種。（圖／新竹市政府提供）

衛生局王宗曦局長表示，接種疫苗仍是目前預防流感最有效的方法，流感疫苗施打後需2週後才會產生足夠的抗體，具保護效果，故民眾應儘早於疫情高峰來臨前接種流感疫苗，提升自我保護力，除了保護自己，也可以避免病毒繼續傳播，間接保護週遭的親朋好友。

衛生局提醒，本市合約院所接種疫苗前，應確實核對疫苗廠牌及品名。有關本市12月8日當天提供接種服務院所及63家合約醫療院所名單，可至本局網站查詢，或撥打衛生所（東區衛生所電話：5236158、北區衛生所電話：5353969、香山衛生所電話：5388109）或市民專線1999及本局防疫專線5355130洽詢。

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