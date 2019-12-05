薩摩亞62人染麻疹致死　　居民門前掛紅旗等待疫苗接種

▲薩摩亞實施強制性的大規模疫苗接種計畫。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

太平洋上的島國薩摩亞爆發麻疹以來，疫情一直得不到緩解，台灣時間5日開始，當地關閉所有私人機構和非必要的公共機構48小時，為了讓醫療小組可以挨家挨戶進行疫苗接種。根據統計，自疫情爆發至今有超過4200件病例，當中有62人死亡，有52人年紀在4歲以下。

薩摩亞的人口約為20萬人，政府希望這兩天除了不可避免的事情外，盡量不要外出活動，並要求如果家中還有尚未接種疫苗的人，必須在家門外掛上紅旗，方便醫療小組拜訪了解情況。

根據世界衛生組織（WHO）數據統計，薩摩亞發生麻疹時疫苗接種率僅為31％，遠低於斐濟和東加這樣的太平洋鄰國。

▲一名婦女在為因麻疹離世的女孩祈禱。（圖／達志影像／美聯社）

導致疫苗低接種率的原因，是因為在2018年有護士將疫苗與過期的麻醉劑混合施打，導致2名嬰兒死亡。雖然事後證明是人為疏失惹禍，但薩摩亞人漸漸不敢相信政府醫療單位所準備的疫苗，更有外國人透過網路向他們宣稱，就是因為接種疫苗才會染上麻疹。

澳洲醫學協會全科醫學委員會主席理查德·基德博士（Dr Richard Kidd）表示，這樣的說法是荒謬而且危險的，有些人因為可能有過敏反應或嚴重的免疫問題而無法接種疫苗，「這就是為什麼我們其他人需要共同承擔責任，保護那些不能接種疫苗的人的原因。」