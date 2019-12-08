佛州基地槍案　沙烏地槍手曾公開放「大規模槍擊」影片…推特滿是仇美言論

▲槍手沙姆拉尼當場遭擊斃。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國佛羅里達州彭薩科拉海軍航空基地（Naval Air Station Pensacola）6日發生槍擊事件，沙烏地阿拉伯空軍訓練生沙姆拉尼（Mohammed al-Shamrani）在教學大樓內開槍，造成3人死亡，自己也遭到警方擊斃。外媒報導指出，槍手在行兇前一天，曾在晚餐派對上撥放大規模槍擊的影片，也有人指出，槍手在推特發布一系列反美貼文。

《紐約時報》指出，沙姆拉尼6日上午在教學大樓二樓的教室內開槍，導致三人死亡，目前幾位同樣來自沙烏地阿拉伯的學生，也都已經被拘留審問。據傳，沙姆拉尼在行兇前幾日，曾經在晚餐派對上撥放大規模槍擊案的影片。專門監控聖戰士的賽德情報集團（SITE Intelligence Group）也指，沙姆拉尼在推特上發了許多反美貼文，表示美國已成為邪惡之國。

▲基地外已有人噴上致敬塗鴉。（圖／達志影像／美聯社）



彭薩科拉海軍航空基地長久以來替外國軍隊提供航空訓練，沙烏地阿拉伯的飛行員自1995年開始在該基地受訓。基地指揮官金塞拉上尉（Capt Tim Kinsella）表示，該基地約有200名外籍學員，分別來自義大利、新加坡、德國與沙烏地阿拉伯，目前基地內有超過1萬6000名軍人。

BBC指出，現在約有850名沙國籍士兵在美國進行訓練。美國總統川普承諾，他會重新審查美國的外國軍事訓練計畫。艾斯博則說，在調查人員的工作結束之前，他不會將這起事件定調為恐怖攻擊。

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