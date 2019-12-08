珍珠港事件78年！美航母「甘迺迪號」命名典禮　卡洛琳出席「砸碎酒瓶」

▲卡洛琳·甘迺迪在船頭砸碎酒瓶象徵典禮完成。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

由亨廷頓·英格爾斯工業（Huntington Ingalls Industries）打造的福特級航空母艦二號艦「甘迺迪號」（USS John F. Kennedy, CVN-79）7日舉行命名典禮，由美國前總統甘迺迪的女兒卡洛琳·甘迺迪（Caroline Kennedy）出席命名。卡洛琳·甘迺迪表示，這艘航母有助於實現其父親的理想，「打造更加正義的美國以及和平的世界。」

「甘迺迪號」已在今年10月底下水，比原訂計畫提早3個月，並於7日在維吉尼亞州（Virginia）紐波特紐斯（Newport News）舉行命名典禮，同時適逢珍珠港事件78週年意義非凡。卡洛琳·甘迺迪在典禮中宣布，以其父親甘迺迪（John F Kennedy）之名，該艘航母命名為「甘迺迪號」。

▲甘迺迪號已於10月底下水。（圖／翻攝自美國海軍官網）



卡洛琳·甘迺迪表示，這有助於實現其父親的理想，「這艘航母代表著父親賴以為生的理想，包含勇氣、犧牲與自由，希望能夠藉此實現打造一個更加正義的美國，和一個更加公平的世界。」接著卡洛琳·甘迺迪在船頭打碎一瓶香檳，象徵完成命名儀式。

紐波特紐斯造船廠（Newport News Shipbuilding）新建航母計畫副總裁希克斯（Lucas Hicks）表示，命名儀式的意義對任何一艘船艇來說都非常重大。希克斯指出，目前約有5000名造船廠員工在「甘迺迪號」上工作，但整個計畫執行期間，約有1萬人投入，預計花費5500萬個小時完工，「這不但讓我們打造出最完美的航母，也帶動了該區的經濟。」

福特級是美國最先進的航母，排水量高達十萬噸，使用核能作為動力來源，大幅減少操作人力，戰機起飛方式則改用更有效率的電磁彈射，讓出勤率提高33％，預估在未來50年的使用壽命中，可節省約40億美元。重達10萬噸的「甘迺迪號」可容納4660名人員與75架飛機，預計2022年投入海軍服役，並取代尼米茲號(CVN-68)。

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