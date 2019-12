海軍基地傳槍響「4死8傷」沙烏地國王秒Call川普表哀悼！

▲佛羅里達彭薩科拉海軍航空基地。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳亭伃/綜合報導

美國佛羅里達州彭薩科拉海軍航空基地(Naval Air Station Pensacola)當地時間6日上午驚傳槍響,一名沙烏地阿拉伯空軍訓練生開槍,導致另外三人不幸喪生,自己也遭到警方擊斃。對此沙烏地阿拉伯國王沙爾曼隨即向美國總統川普致上哀悼。

根據《法新社》報導,該件槍擊案發生在基地的海軍航空站教學大樓,共有8人受傷,其中包括2名前往處理的警長副手。據悉,這名槍手是沙烏地阿拉伯部隊,是在彭薩科拉海軍航空基地接受訓練,外界所傳恐怕是恐怖攻擊,也隨即遭到《CNN》反擊,「在詳細調查尚未開始前,都不能太早下定論」。

而根據《路透社》報導,有匿名官員透露,槍手名為阿爾沙姆拉尼(Mohammed Saeed Alshamrani),職等為少尉。

佛州州長迪尚特(Ron DeSantis)表示,槍手來自沙國,在911事件中有19人涉案,其中15人來自沙烏地阿拉伯,也都有在佛州的民航學校上過課,「槍手身為沙烏地阿拉伯空軍的一份子,來到我們的土地受訓,我們顯然對他有很多疑問卻無從得到回答。」

海軍上校金塞拉(Timothy Kinsella)說,槍手是飛航訓練生,是在基地上受訓的數百名外籍學生之一。槍擊案爆發後,沙烏地阿拉伯國王沙爾曼(King Salman)立即致電川普,譴責這起槍擊案根本是「令人髮指的犯罪行兇者,不能代表沙烏地人民」。

川普也即在推特上發文,「沙爾曼剛打電話來表達他真誠的哀悼之意,並向在佛州彭薩科拉攻擊案中死傷戰士的親友表達同情」。

....The King said that the Saudi people are greatly angered by the barbaric actions of the shooter, and that this person in no way shape or form represents the feelings of the Saudi people who love the American people.