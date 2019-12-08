痛罵民主黨濫權！白宮拒出席彈劾聽證　共和黨要求傳喚證人反擊

▲ 白宮拒絕出席聽證會。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國眾議院司法委員會目前正起草總統川普（Donald Trump）的彈劾條款，預計9日在國會舉行聽證會。白宮6日痛批彈劾調查毫無根據，拒絕出席任何聽證，也關閉川普法律團隊參與調查的大門。另一方面，共和黨則對民主黨展開攻勢，要求傳喚前副總統拜登之子杭特（Hunter Biden）等人出面作證。

白宮法律顧問西博隆納（Pat Cipollone）6日致函司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler），稱眾院民主黨人推動的彈劾調查程序不公，違反基本公正原則，要求立即停止調查，別再浪費更多時間舉行聽證會，「通過彈劾條款是眾院民主黨人濫用權力的魯莽行為，將構成我國史上最不公正、高度黨派化且違憲的彈劾企圖。」

根據彈劾調查規定，川普在司委會聽證會被授予正當程序的權利，包括傳喚自己的證人作證及交叉詢問證人。若政府不配合調查，則司委會主席可取消這些權利。儘管西博隆納的信函並未明確表態是否出席，但從信中字句及白宮官員說法推測，川普政府不會派人出席。

西博隆納1日也曾致函納德勒表示，川普不會參加4日的公開聽證，「你沒有給總統任何日程和有意義的資訊，讓他幾乎沒有時間準備，實際上剝奪了政府公平參與的機會。」納德勒4日當天則在聽證會上對川普未派律師出席表示失望，「他的回應令人遺憾，因為讓總統參與從一直都是眾院的優先要務。」

與此同時，眾院司委會共和黨人希望杭特、眾院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）及一名吹哨人出面，擔任川普彈劾聽證會證人。共和黨議員柯林斯（Doug Collins）要求納德勒向他們要求出席的證人發出傳票，但納德勒同意的可能性不高。

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