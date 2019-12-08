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取得綠卡以為勝利組！美基礎建設只有D+　4.7萬座橋樑危機兩黨都頭痛

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▲▼美國橋樑。（圖／路透）

▲美國擁有許多需要修復的橋樑。（圖／路透）

記者丁維瑀／編譯

7月，網路流傳一篇名為「我們隔著一張綠卡的距離」的文章，描述一名表姐觀察從中國移民美國的小表妹，內容提到紐約地鐵又髒又舊，文末也對「綠卡」提出些許疑問。事實上，美國有著多樣化的移民人口，能取得綠卡向來被視為「人生勝利組」，不過就像每個國家一樣，美國依舊面臨著自身的難題，基礎設施項目就是其中之一。

文中寫道，表妹暫時從美國回到中國，坐上新開通的地鐵，整體環境明亮又乾淨，紐約的地鐵則是很舊很髒。紐約地鐵於1904年通車，擁有悠久歷史，比起其他國家嶄新的交通設施，環境衛生問題一直都受到討論，《紐約每日新聞》（NY Daily News）2月曾報導，地鐵樓梯、月台、車廂充斥著嘔吐物、尿液，甚至還有糞便跟血跡，這也使得班次時間因為清潔工作而受到延誤。

▲▼紐約地鐵早期模樣。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約地鐵早期模樣。（圖／達志影像／美聯社）

放眼美國更廣大的基礎設施計畫，紐約地鐵要做出的改變其實只是冰山一角。《時代》（Time）雜誌報導，根據美國道路和交通建設者協會（ARTBA）2019年報告，約61萬座橋樑中，有4.7萬座橋樑被評為具有結構上的缺陷，需要盡快維修。此外，美國有近20％的道路狀況不佳，來到主要的港口，也會發現無法容納數量增加的大船，「除了金融危機，美國被疏忽的基礎設施繼續危害公共安全。」

《商業內幕》（Business Insider）援引「美國土木工程師學會」（ASCE）2017年報告指出，美國的基礎設施獲得D+級，與2013年相同。ASCE估計，美國到了2025年需要花費4.5萬億美元，來改善道路、橋樑、水庫、機場、學校等的狀況。

▲▼美國土木工程師學會（ASCE）在2017年報告中將美國基礎設施狀況評比為D+。（圖／取自2017 Infrastructure Report Card）

▲美國土木工程師學會在2017年報告中將美國基礎設施狀況評比為D+。（圖／取自2017 Infrastructure Report Card）

此外，擔當國家門面的美國機場每天接待超過200萬名乘客，雖然航空業擁有卓越技術，相關的機場設施與航空交通管制卻沒有跟上腳步，在最新報告中拿到D的成績。CNN於6月報導寫道，美國的基礎設施正在崩潰，洛杉磯國際機場執行長弗林特（Deborah Flint）希望國會能允許機場向每名乘客多收取一些費用，藉此解決問題，「如果這些人排著長長的隊伍，因為我們沒有足夠的設備來應對，或是我們沒能力投資技術，來讓這些流程更快，這對我們所有人都是種損害。」

《路透社》報導，總統川普與民主黨領袖4月同意在基礎建設花費2兆美元，但沒有討論具體細節。幾周後，川普在批評完國會的調查後突然取消進一步的會議。儘管針對基礎建設的投資，已被視為兩黨都認同的重點，川普與民主黨還是未能真正提出計畫，修復陳舊的橋樑、機場、水管與校舍。

爭取2020總統大位的民主黨籍前副總統拜登（Joe Biden）上月表示，如果他明年當選美國總統，未來10年將投下1.3兆美元，用於電動汽車充電站、高速鐵路、再生能源研究與其他公共建設。根據競選聲明，拜登誓言重振基礎設施，使美國更具競爭力。

事實上，基礎建設只是美國內部一個兩黨都討論許久的問題。美國智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）網站指出，美國最大的問題還包括保守主義與進步主義的歧見，需要進行改革的醫療保健系統，讓美國擁有獨特文化的移民，畢業生背負越來越重學生貸款的教育體制，以及其他如氣候變遷、福利等的議題。

或許，拿到綠卡只是第一個關卡，如何面對美國內部的種種問題，都是移民要克服的挑戰。當然，每個國家都有各自的難題，散發自由氛圍的美國，依舊吸引大量移民前來生活。美國智庫「皮尤研究中心」（Pew Research Center）今年6月透過網站指出，美國的移民數量比任何國家都要高，至今有超過4000萬住在美國的居民都來自其他國籍。

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