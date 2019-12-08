加強制裁力道！川普握「2關鍵規定」　若實施…華為將被踢出美金融市場

▲中美貿易戰至今未落幕。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

自美國在2016年將中興通訊（ZTE）列入制裁「實體清單」（EL）以來，已經有超過200家中國企業被加入。不過貿易戰持續至今，美方至少還有「拒絕交易對象清單」與「特別指定名單」兩大武器未使用，但隨著貿易協議始終未談定，中企繼續鑽漏洞購買美國產品，外界推測，白宮可能會考慮加深制裁力道。

《日經新聞》指出，自2016年3月至今年10月底以來，已經有超過200家中國企業被列入制裁「實體清單」。當初中興通訊被列入制裁的理由是，該企業非法向伊朗輸送物資，違反了對伊朗制裁的相關協議，但如今被列入制裁名單的企業，理由卻越來愈越不明確，只要美國商務部認為「存在安全威脅」，就會將企業列入名單，讓不少中企都擔心自己會成為下一個目標。

不過，就算被列入實體清單，部分企業還是會透過利用各種漏洞，繼續向美國企業購買產品，例如透過第三國進口，規避制裁措施，或是由美國企業申請豁免，讓他們可以繼續購買。因此，先前路透就有消息指出，華府考慮祭出更嚴格的「拒絕交易對象清單」（Denied Persons List of the USA，DPL）與「特別指定名單」（Specially Designated Nationals，SDN）。

當企業被列入「拒絕交易對象清單」後，美國企業就無法和裡面任何一間企業進行交易，不允許有任何例外的情況。而《路透社》日前獨家報導也指出，川普政府在今年稍早曾經考慮將華為踢出美國金融體系外，直接列入「特別指定名單」，讓華為無法以美元完成交易。

另外，知情人士也向《路透社》表示，美國政府可能擴大權限，阻止更多包含美國技術的外國產品供貨給中國企業，商務部正在關注「最低含量規則」（De minimis Rule）的規範，這指出在國外製造的商品中所含有的美國產品含量，是否足夠讓政府能阻止產品出口。

官員還可能擴大「直接產品規則」（Direct Product Rule）的適用範圍，基於美國技術或軟體的外國產品，必須符合美國的監管規定。

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