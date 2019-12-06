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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／廣東逾300家高新台企減稅數十億

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▲▼廣東省。（圖／CFP）

▲廣東省。（圖／CFP）

《廣東》廣東逾300家高新台企減稅數十億

自「31條措施」、「粵台48條」發佈實施後，包括廣州、深圳在內的11個地級市和廣東省司法廳、教育局，相繼出台了實施辦法，有300餘家獲高新技術企業稱號的台企享受了減按15%繳納企業所得稅，減負共計數十億元（人民幣，下同）。（南方日報）

《四川》成都涼山共建農特產品加工貿易園區

成都市人民政府、涼山彞族自治州人民政府5日簽訂合作協議，決定共建成都·大涼山農特產品加工貿易園區，全力將園區打造成為農特產品加工貿易平台、全產業鏈發展重要引擎、人才培養重要基地、大陸國家戰略資源開發重要載體。（四川日報）

《浙江》浙江新增連片耕地超2000處

截至目前，浙江已新增集中連片耕地超過2000處，建成高標準農田10萬畝，開展各類生態系統整治修復19萬畝，農民新增土地租金收入超過1.5億元。2018年省委、省政府作出鄉村全域土地綜合整治與生態修復重大決策，並啟動實施第一批鄉村全域土地綜合整治與生態修復工程項目150個。（浙江日報）

《福建》泉州市泉港區成立外燴餐飲行業協會

泉州市泉港區 5日成立外燴餐飲行業協會，同時為該區14個村（社區）家宴中心授牌。該區此舉旨在整合外燴餐飲行業資源，規範行業經營行為，提高從業人員整體素質，提升外燴廚師自律和食品安全意識。（福建日報）

▲▼泉州市。（圖／CFP）

▲泉州市。（圖／CFP）

《河南》今年前10個月鄭州規模以上工業增加值同比增長6%

1至10月份，河南全市規上工業增加值同比增長6%，增速高於大陸全國平均水平0.4個百分點，在9個大陸國家中心城市、35個大中城市分別排名第3位、第11位。1至10月份，工業七大主導產業增加值同比增長6.6%，對全市工業增長的貢獻率為90.9%，全市新增規上企業275家，增加值同比增長88.9%，拉動全市工業增長2.8個百分點。（鄭州日報）

《江蘇》盱眙：「龍蝦小鎮」開啟二次創業

「龍蝦小鎮」的創建，為江蘇盱眙龍蝦的二次創業打響了「當頭炮」，盱眙龍蝦產業多年來面臨著較為突出的發展失衡現象：第三產業產值比例高達50%，第二產業僅佔8%。「龍蝦小鎮」將龍蝦加工廠和龍蝦加工產業區作為重點項目，補上產業鏈短板。（新華日報）

《北京》前10月大陸光伏產品出口額增32.3%

前10月大陸光伏產品出口總額達177.4億美元，同比增32.3%，超2018年全年出口總額。預計2019年全年出口總額將超過200億美元，多晶硅產量27.6萬噸，同比增34.6%，企業集中度進一步提升﹔硅片產量達113.7吉瓦，同比增46.1%，新增產能主要分布在寧夏、內蒙古、雲南等地。（人民日報）

《北京》大陸推出生豬生產三年方案：確保生豬產能2021年恢復正常

近日大陸農業農村部印發《加快生豬生產恢復發展三年行動方案》，方案提出生豬生產恢復目標，即今年要盡快遏制生豬存欄下滑勢頭，確保年底前止跌回升，確保明年元旦春節和大陸全國「兩會」期間豬肉市場供應基本穩定；確保2020年底前產能基本恢復到接近常年的水平，2021年恢復正常。（中新社）

▼大陸推出生豬生產三年方案。（圖／CFP）

▲▼半個月爆3起非洲豬瘟！　大陸豬價上漲至每公斤80元。（圖／CFP）

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