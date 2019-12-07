華聞快遞／陝西將完善創業扶持政策　放寬創業擔保貸款條件

▲陝西西安。（圖／CFP）

《陝西》陝西將完善創業扶持政策 放寬創業擔保貸款條件

陝西省政府日前就進一步做好穩就業工作提出意見，將完善創業扶持政策，放寬創業擔保貸款條件，完善創業補貼政策，支持返鄉創業。還將完善創業補貼政策，將就業困難人員、畢業年度和畢業2年內高校畢業生、退役軍人、農民工等創業人員一次性創業補貼標準，從每人3000元提高到5000元（人民幣，下同）。（新華社）

《江蘇》江蘇提升互聯互通水平共建長三角區域一體化

一年來，蘇滬浙皖交通運輸主管部門頻繁互動，簽署合作備忘錄，已確定「加強區域港航協調發展、取消高速公路省界收費站、省際斷頭路項目建設、毗鄰公交、船舶污染防治聯動、聯合執法管控」等6項合作事項，加快推進了一批重大基礎設施項目的規劃建設。（新華報業網）

《內蒙古》內蒙古、寧夏攜手推動沿黃流域文化和旅遊合作

蒙寧沿黃流域文化和旅遊協同發展推進會7日在內蒙古自治區阿拉善盟召開，內蒙古、寧夏簽署多項合作協議。會上雙方簽署了《蒙寧文化和旅遊協同發展合作框架協議》《4+4沿黃城市文旅合作框架協議》以及《文旅合作協議》，進一步從制度層面推動了兩地頂層合作。（中新社）

《天津》濱海新區73個地塊規劃調整

日前天津市規劃和自然資源局濱海新區分局發布公告，目前已編制完成《天津市濱海新區土地利用總體規劃（2015—2020年）》涉及同正110千伏輸變電工程等項目地塊城鄉建設用地規模邊界調整方案，規劃調整73個地塊。（天津日報）

▲天津街景。（圖／讀者提供）

《重慶》農村電商升級版：從「助扶貧」到「興產業」

大陸農村電商現在面臨從「助扶貧」到「興產業」的過渡問題。原中國社會科學院信息化研究中心主任、農村電商專家汪向東分析，如今，農村電商主要圍繞「如何通過電商對接市場」，解決農產品「賣得掉」的問題，未來則是要解決「賣得好」和「賣得久」的問題。（中新社）

《山西》山西推出辦法保障農民工按時足額領到工資

山西省住建廳近日聯合山西省發改委、山西省財政廳等6部門出臺並實施《建設工程保證擔保實施辦法（試行）》，其中明確提出簽訂農民工工資支付保證擔保的建設工程，施工單位要在規定期限內完成支付，以保障農民工按時足額領到工資。（新華社）

《遼寧》遼寧省對外發佈20個PPP推介項目

根據遼寧省發展改革委，為積極鼓勵和引導社會資本、金融機構參與政府和社會資本合作（PPP）項目，加快PPP模式在我省的推廣和使用，該省發展改革委遴選了20個PPP推介項目，並向社會公告發佈。這批項目分佈於全省8市，總投資達97.95億元。（遼寧日報）

《北京》前十月服貿逆差持續收窄

根據大陸商務部，前10月，大陸服務貿易繼續保持平穩發展，服務進出口總額44392.7億元，同比增長2.6%，其中出口15772.3億元，同比增長9.0%；進口28620.4億元，同比減少0.7%。（人民日報）

▼北京市。（圖／CFP）