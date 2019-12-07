華聞快遞／今年河北全省糧食總產達3739萬噸

▲河北省。（圖／CFP）

《河北》今年河北全省糧食總產達3739萬噸

根據河北省農業農村廳，今年該省糧食播種面積為9703.5萬畝，糧食總產量達到3739萬噸，比2018年增產38萬噸。冬小麥收獲面積3460.6萬畝，比上年減少61.3萬畝；平均畝產420.4公斤，比上年增加9.8公斤；總產量達1454.8萬噸，比上年增加8.8萬噸，總產連續7年保持1400萬噸以上水平。（河北日報）

《重慶》1至10月重慶14個「國貧縣」實現農村產品網路零售額134億元

今年前10月，重慶14個大陸國家貧困縣實現農村產品網路零售額134.1億元（人民幣，下同），幫助貧困戶銷售近3.7億元，累計帶動12萬貧困農戶實現增收。目前，全市已建成電子商務集聚區63個，電商網商超過66萬家，帶動就業創業近166萬人。（重慶日報）

《廣西》南丹151個村集體經濟收入超4萬元

今年四山村通過自主經營，建設獼猴桃凍庫，為群眾提供獼猴桃儲存，收益2.37萬元；同時還入股企業獲取紅利，截至12月2日，收益達到5.12萬元。截至今年12月初，南丹縣通過加大村級集體經濟發展資金的投入，全縣151個村（社區）及4個易地扶貧搬遷安置點社區集體經濟收入均超4萬元。（廣西日報）

《貴州》貴州健康扶貧對脫貧攻堅貢獻率增至13.73%

數據顯示，全省醫療衛生機構為28072個，是1950年的334.23倍；病床245639張，是1950年的263倍；衛生技術人員32.35萬人，是1950年的486.45倍；平均每千人擁有的病床數由1950年0.06張增長為6.82張，每千人擁有的衛生技術人員數由1950年0.05人增長到6.82人。（貴州日報）

▲貴州省會貴陽街景。（圖／記者馬叔安攝）

《廣東》廣東出實招恢復生豬產能

遂溪縣種養結合百萬頭生豬產業鏈項目已簽約動工，雷州市和徐聞縣也有兩個100萬頭豬場項目，遂溪縣樂民鎮種豬場項目已在建，廣東省財政安排2億元，用於支持畜禽養殖廢棄物資源化利用和規模豬場貸款貼息等。省級農業供給側結構性改革基金擬出資21億元，聯合企業建立子基金，撬動社會資本投入生豬產業。（新華社）

《北京》中國新式茶飲市場遠超咖啡

近日在北京發佈的《2019新式茶飲消費白皮書》顯示，在整體茶飲市場中奶茶類飲品銷量最大。預計到今年底茶飲市場將喝出4000億元大市場，中國茶飲市場規模將是咖啡市場規模的2倍。（北京日報）

《黑龍江》哈爾濱發佈5項科技金融產品助力科創企業發展

黑龍江省哈爾濱市日前推出5項科技金融創新產品，包括科技風險投資、科技融資擔保、科技貸款風險補償資金池、科技貸款貼息、科技保險保費補貼，進一步滿足企業融資需求。據介紹，此次新增資金總額達3.5億元，其中科技風險投資資金1億元、科技融資擔保資金2億元、科技貸款風險補償資金5000萬元。（新華社）

《福建》廈門力推時尚產業發展 業界精英獻策助力

近年來廈門市致力於推動新經濟產業發展，2018年出台影視產業發展規劃，全市文化創意產業收入規模突破千億。當前，廈門正全面掀起招商熱潮，搶抓新經濟發展的重要機遇期，以發展新產業、培育新業態、探索新模式為路徑，加快構建高能級的新經濟產業生態。（中新社）

▼廈門。（圖／CFP）