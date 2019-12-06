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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／福州：企業招用就業困難人員可獲補貼

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▲▼福建省廈門市。（圖／CFP）

▲福建省。（圖／CFP）

《福建》福州：企業招用就業困難人員可獲補貼

為進一步服務就業困難人員，做好企業人力資源保障工作，福州市近日出台規定，企業招用新增員工和就業困難人員並穩定就業6個月以上的，可獲不同程度的補貼。（新華網）

《上海》台商參與長三角區域一體化發展活動在上海舉行

以「台商聚力長三角、兩岸共享新機遇」為主題的台商參與長三角區域一體化發展活動5日在上海舉行。這次活動率先同台灣同胞分享發展機遇，支持台商參與長三角區域一體化發展戰略，促進兩岸經濟交流合作，深化兩岸融合發展。（新華網）

《遼寧》大連自貿片區在全中國首創「以企業為單元+全程信任式監管」制度

為深化「放管服」改革，優化加工貿易監管服務，有效激發市場主體活力，更好服務對外開放大局，大連自貿片區聯合金普海關對符合條件的企業實施「以企業為單元+全程信任式監管」制度，創新性地將海關管理嵌入加工貿易全過程。（新華網）

《重慶》1-10月重慶跨境電子商務進出口及結算219.1億元

重慶市商務委表示，今年1至10月，重慶跨境電子商務進出口及結算219.1億元（人民幣），同比增長11.1%。據悉，重慶跨境電商行業起步較早，是全中國首批5個跨境電商服務試點城市之一。（新華網）

▼重慶市。（圖／CFP）

▲▼重慶市。（圖／CFP）

《北京》禁止「商改住」城市擴圍　機構：未來公寓市場將降溫

諸葛找房數據研究中心近日發布專題研究稱，禁止「商改住」政策城市擴圍，自2017年3月北京頒布了針對商辦項目的調控政策之後，上海、廣州、深圳、成都、廈門、佛山等一線和部分熱點二線城市緊隨其後。未來，公寓市場依然以去庫存為主，預計短期內政策不會放開，且政策有可能從一線和熱點二線城市向其他城市蔓延，公寓市場將面臨降溫危機。（中新社）

《湖北》湖北：國家扶貧開發工作重點縣實現農村電商全覆蓋

2019年農村電商發展峰會上指出，湖北省所有的國家級扶貧開發重點縣，目前已實現農村電商全覆蓋，且均被列入電子商務進農村綜合示範縣。（中新社）

《福建》2019海峽兩岸新媒體創業大賽福州啟動　近百個項目參與角逐

2019海峽兩岸新媒體創業大賽12月4日在福建省福州市正式啟動。自10月份啟動報名以來，大賽受到海峽兩岸創業者的廣泛關注，共收到近百個海峽兩岸創業項目報名參賽。（中新社）

《海南》第四屆海購節今天開幕　3萬餘商家促銷

2019年（第四屆）海南國際旅遊島購物節於12月6日至31日舉行。海南全省零售、餐飲及電商企業釋出特色鮮明、形式多樣、創意新穎、體驗感強的系列主題促銷活動，通過全省市縣共參與、零售餐飲全覆蓋、線上線下大促銷，營造實惠購物、歡樂購物、放心購物的熱烈氛圍。（中新社）

▼海南省。（圖／CFP）

▲▼海南省三亞市。（圖／CFP）

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