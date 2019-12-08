華聞快遞／今冬明春福建全省實施342個重大水利項目

▲福建省。（圖／CFP）

《福建》今冬明春福建全省實施342個重大水利項目

今冬明春全省重點實施342個重大水利項目、50座病險水庫除險加固、261公裡中小流域治理、74處山洪災害點治理、13個大中型灌區節水配套改造、307個農村飲水安全工程鞏固提升、12個城鄉供水一體化建設試點以及水毀水利工程修復，計劃投資39.77億元（人民幣，下同），實現新增、恢復灌溉面積7.97萬畝，改善灌溉面積35.73萬畝。（福建日報）

《河北》秦皇島承德率先完成ETC發行任務

根據河北省交通運輸廳，截至11月29日，秦皇島市累計發行ETC設備33.36萬台，承德市累計發行ETC設備22.05萬台，在河北省11個設區市中率先完成交通運輸部設定的ETC發行任務。（河北日報）

《河南》鄭州市出台職業技能提升行動方案

鄭州市政府辦公廳近日印發《鄭州市職業技能提升行動實施方案(2019—2021年)》，該市將實施以先進製造業和戰略性新興產業提升計劃等16個專項計劃為主體，其他職業技能培訓全覆蓋的技能人才培訓工程，實現三年開展各類職業技能培訓200萬人次以上。（鄭州日報）

《貴州》貴州下達2019年省級財政專項扶貧資金1.1億餘元

貴州省財政廳指出，近日下達2019年省級財政專項扶貧發展資金1.15億元，用於全省建檔立卡貧困人口人畜混居整治。據瞭解，2019年省級財政專項扶貧資金具體安排情況為：遵義市2.6萬元、安順市517.9萬元、六盤水市102.5萬元、畢節市858.5萬元、銅仁市21萬元、黔南州1722.2萬元、黔東南州7445.3萬元、黔西南州925.7萬元。（貴州日報）

▲貴州省會貴陽街景。（圖／記者馬叔安攝）

《青海》青海全力打造「青海氂牛高原野味」公用品牌

青海是世界氂牛存量最大的地區，有打造世界氂牛之都的先天戰略優勢，開發具有民族地方特色、品牌特色的氂牛肉製品、營養品、絨毛製品及氂牛資源的綜合利用，振興青海經濟勢在必行。（中新社）

《重慶》三峽庫區六區縣聯手打造「大三峽」旅遊品牌

三峽庫區萬州、忠縣、雲陽、奉節、巫山、巫溪等六區縣組成長江三峽旅遊一體化旅游宣傳營銷聯盟，並簽訂合作協議，整合區域特色旅遊資源，形成精品旅遊線路，共同打造「大三峽」旅遊品牌。（新華社）

《北京》大陸文化和旅遊部擬出台新規引導演出市場高質量發展

為進一步加強演出市場管理，更好滿足人民群眾多樣化、多層次精神文化需求，文化和旅遊部研究起草了《文化和旅遊部關於進一步加強演出市場管理的通知（徵求意見稿）》，日前通過其官網向社會公開徵求意見。（新華社）

《新疆》新疆紅棗大縣東部省區建倉 暢通銷售

為了滿足線上訂單旺盛需求，新疆紅棗種植大縣岳普湖縣今年在山東、江蘇、浙江、上海等地建倉，將新疆好棗快速送到消費者手上。（中新社）

▼新疆烏魯木齊。（圖／CFP）