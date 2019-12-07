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「厝蓋一半師傅不能換」！陳建仁力挺林淑芬、蔡英文連任

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▲▼林淑芬7舉行「林淑芬＆蔡英文蘆洲聯合競選總部」成立大會，陳建仁到場力挺。（圖／記者林銘翰攝）

▲林淑芬舉行「林淑芬＆蔡英文蘆洲聯合競選總部」成立大會，陳建仁到場力挺。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／新北報導

民進黨立委林淑芬7日下午於蘆洲舉行「林淑芬＆蔡英文蘆洲聯合競選總部」成立大會，壓軸登場的副總統陳建仁表示，過去四年在總統蔡英文的努力與林淑芬的支持下，已經將台灣帶向更美好、正確的道路，俗話說「厝蓋一半，師傅絕對不能換」，呼籲選民在明年大選繼續讓總統及立委順利連任。

林淑芬7日下午於蘆洲舉行「林淑芬＆蔡英文蘆洲聯合競選總部成立大會」，現場邀請包括副總統陳建仁、桃園市長鄭文燦、內政部長徐國勇、民進黨副秘書長林飛帆、歡樂無法黨主席邱威傑、時代力量台北市議員黃郁芬、網紅「館長」陳之漢及名嘴黃越綏等人熱情站台力挺，前環保署長詹順貴與民進黨不分區立委候選人洪申翰也驚喜現身。

▲▼林淑芬7舉行「林淑芬＆蔡英文蘆洲聯合競選總部」成立大會，陳建仁到場力挺。（圖／記者林銘翰攝）

▲副總統陳建仁。（圖／記者林銘翰攝）

陳建仁表示，2020的選舉非常重要，全世界都在看台灣到底是要繼續走向民主自由的道路，又或是成為向專制極權屈服的國家，因此必須讓全世界看見台灣是一個民主自由的國家。

陳建仁說，過去四年在總統蔡英文的努力與林淑芬的支持下，已經將台灣帶向更美好、正確的道路，俗話說「厝蓋一半，師傅絕對不能換」，呼籲選民在明年大選繼續讓總統及立委順利連任。

▲▼林淑芬7舉行「林淑芬＆蔡英文蘆洲聯合競選總部」成立大會，陳建仁到場力挺。（圖／記者林銘翰攝）

▲陳建仁送上「凍蒜禮盒」。（圖／記者林銘翰攝）

陳建仁也細數林淑芬在立法院的政績，包括環境保護、勞動、食安、婦幼、醫療等各方面，他表示林淑芬身為職業婦女擁有兩個小孩，非常了解家庭與工作「蠟燭兩頭燒」的困境，因此在立法院提出《幼兒教育照顧法》與《生產事故救濟條例》等修法，這也都是在世界上非常先進的立法，呼籲選民讓林淑芬連任繼續為大家服務。

林淑芬則表示，過去她可以在立法院「敢堅持，說真話」，都是因為有蘆洲、五股、三重東區的鄉親一直作為她的靠山。林淑芬強調，自己是台灣主權的擁護者，呼籲選民明年1月11日一定要站出來投票，用選票守護台灣、肯定林淑芬，未來四年在立法院有人民的力量當靠山。

▼林淑芬舉行「林淑芬＆蔡英文蘆洲聯合競選總部」成立大會，陳建仁到場力挺。（圖／記者林銘翰攝）

▲▼林淑芬7舉行「林淑芬＆蔡英文蘆洲聯合競選總部」成立大會，陳建仁到場力挺。（圖／記者林銘翰攝）

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