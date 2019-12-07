2019桃園城市祈禱早餐會　鄭文燦：認同城市治理者9字真言

▲鄭文燦和市府團隊，出席2019桃園城市祈禱早餐會。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

祈禱是堅定的信心、殷切的渴望、還有不停止的愛。由大桃園基督教聯盟主辦的「2019桃園城市祈禱早餐會」、7日於大園區諾富特飯店舉行，已連續數年參加該會的桃園市長鄭文燦指出，今年的主題是「守望、創新、治理」，對於牧者所說，城市治理者要有行公義、好憐憫、存謙卑的心，和上帝同行，表示認同。

▲鄭文燦說，每個城市的治理者要有行公義、好憐憫、存謙卑的心。（圖／記者楊淑媛攝）



2020大選日逼近，鄭文燦雖行程滿滿，但信守約定，7日再次出席「2019桃園城市祈禱早餐會」，受到與會的教友們熱絡歡迎。鄭文燦表示，今年的桃園城市祈禱主題是「守望、創新、治理」，真的要謝謝許多的基督徒，為桃園所做的努力；而對於會中牧者說到，城市治理者要有「行公義、好憐憫、存謙卑」的心與主同行，他認為每個城市的治理者，都應該把這個放在心上，讓受傷的土地，可以得到複育；讓徬惶的人們、心裡可以得到力量；讓我們的城市，可以得到上帝的祝福！

▲▼2019桃園城市祈禱早餐會，黃炯榕主任牧師帶領與會者為祈禱。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭文燦說，在我們桃園的城市治理，有很多的角落，教會及教友的付出，我們都看得到，而祈禱是堅定的信心、殷切的渴望、還有不停止的愛，祈望能夠讓這個力量，散佈到每個地方，能夠給我們桃園、也給台灣帶來更多的力量。

▲2019桃園城市祈禱早餐會主題是「守望、創新、治理」。（圖／記者楊淑媛翻攝）

鄭文燦同時帶領市府團隊，應邀接受大桃園基督教聯盟正、副主席黃炯榕主任牧師、韓慧蕙主任牧師及出席約300名弟兄姐妹的共同禱告，祈禱祝福鄭身體健康、心靈強壯、家庭和諧，充滿上帝的恩典與祝福，於城市治理充滿智慧，帶領市府團隊為桃園努力打拚。包括桃園市立委參選人陳學聖、彭俊豪以及民政局長湯蕙禎等地方人士亦到場參加。

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