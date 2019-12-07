林飛帆：民進黨不會讓2020大選　成為台灣最後一場選舉

▲林淑芬舉行「林淑芬＆蔡英文蘆洲聯合競選總部」成立大會，林飛帆到場力挺。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／新北報導

民進黨立委林淑芬7日下午於蘆洲舉行「林淑芬＆蔡英文蘆洲聯合競選總部」成立大會，民進黨副秘書長林飛帆致詞時表示，很多人認為民進黨在大選前販賣亡國感，但民進黨從來不需要販賣亡國感，因為總統蔡英文絕對不會讓這一場選舉成為台灣的最後一場選舉，民進黨會和所有鄉親站在一起，絕對不會讓2020大選成為台灣的最後一場大選。

林淑芬7日下午於蘆洲舉行「林淑芬＆蔡英文蘆洲聯合競選總部」成立大會，現場邀請包括副總統陳建仁、桃園市長鄭文燦、內政部長徐國勇、民進黨副秘書長林飛帆、歡樂無法黨主席邱威傑、時代力量台北市議員黃郁芬、網紅「館長」陳之漢及名嘴黃越綏等人熱情站台力挺，前環保署長詹順貴與民進黨不分區立委候選人洪申翰也驚喜現身。

▲林淑芬舉行「林淑芬＆蔡英文蘆洲聯合競選總部」成立大會。（圖／記者林銘翰攝）



林飛帆表示，自己在今年7月15日加入民進黨，這是他人生過去從沒有想過會做的決定，「但是幾個月下來我必須很誠實地說，我認為我做的決定是對的」，因為黨內還有許多像林淑芬一樣的夥伴，大家站在一起為這片土地與台灣人民打拚。

林飛帆說，很多人認為民進黨在大選前販賣亡國感，但民進黨從來不需要販賣亡國感，因為總統蔡英文絕對不會讓這一場選舉成為台灣的最後一場選舉，他與林淑芬也不會，民進黨會和所有鄉親站在一起，絕對不會讓2020大選成為台灣的最後一場大選。

▲民進黨副秘書長林飛帆。（圖／記者林銘翰攝）



林飛帆也說，日本外交官的事件大家非常痛心，但很遺憾看到國民黨為了政治操作，可以一再地在受害者的傷口上灑鹽，為了政治操作、作秀甚至可以出手推打女警。他認為，國民黨已經完全走向了另一個極端，當民進黨在捍衛主權、反滲透時，國民黨竟然提出反併吞法在國會搞破壞；當民進黨對中國大陸的滲透感到憂慮時，國民黨竟然在呼應北京製造的假訊息。

林飛帆強調，選舉已經進入倒數35天，最後一個月是最多假訊息氾濫攻擊的時刻，這也是他加入民進黨的原因，民進黨只要跨越過去幾年中改革的瓶頸，一定可以讓人民感受到台灣是令人感到驕傲的土地與國家。

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