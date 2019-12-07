漫步新竹舊城區！看屬於台灣的老屋　鄭宏輝推文化三大主張

▲鄭宏輝針對文化資產提出三大主張。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市立委參選人鄭宏輝日前舉辦文化政策記者會，認為文化是國家的軟實力，應該要尊重城市歷史，並針對文化資產提出三大主張，第一要完整文化資產管理體系，建立半官方管理單位，第二要增加私有文資保存誘因，提供產權人協助，第三要傳承新竹史學，讓文化扎根，讓歷史回到市民的生活之中，同時也邀請了新竹地方文史工作者王昱登分享自身對於文化資產傳承的看法。

▲鄭宏輝(右)邀請了新竹地方文史工作者王昱登(左)分享自身對於文化資產傳承的看法。



英國首相邱吉爾說的「你能看到多遠的過去，就能看到多遠的未來」，鄭宏輝表示，新竹是一個有300多年歷史的城市，也是北台灣最早開發，許多文化藏在巷子裡，而文化是國家的軟實力，真正認識到這個城市的歷史，才能帶領這座城市走向更好的未來，因此文化資產的經營跟管理就是最重要的任務。

新竹地方文史工作者王昱登表示，他發現臺灣人有一件事很奇怪，總是喜歡去國外看別人的古城，而不會留在臺灣看看自己的老城，其實很多世界級、唯一建築樣式或文化價值都只有在臺灣才有，而他也認為，國家如果都能有一個共感，文化才是一件很重要的事情，新竹市有各種大大小小的古蹟或是老房子，他們都是貫穿過去與未來的媒介，也都是歷史的痕跡，但臺灣目前對於文化資產有個困境，大家看到古蹟就會聯想到博物館，這個方式沒有不對，但不能每一間都是博物館，就好比說新竹有辛志平校長故居或是警察宿舍，他過去就是前人們休息的空間，那未來是不是也有機會轉型為旅館經營，下榻的時候也能感受時空，重新連結過去與現在。

▲王昱登認為，臺灣人總喜歡去國外看別人的古城，但其實很多世界級、唯一建築樣式或文化價值都只有在臺灣才有。

王昱登強調，如果有一個團隊，不管是官方的或是民間的也好，可以帶著大家去想像文化資產怎麼管理與經營，讓他們變的有趣，而不是讓古蹟單純的變為博物館，新竹市其實相當具有優勢，三百年來，有清代的街屋，也有日治時期的街屋，路上隨處都是超過五十年或是百年以上的老房子是，但臺灣目前對於古蹟的維護比較著重在「點」的層面上，會將資源都挹注在有價值的建物上，但我們應該要探討如何將整體街區保存，即便是路邊的民宅那也是歷史的一部分，而文化資產也必須要透過教育推廣，讓文化深入人心才能凸顯他的價值，但文化資產也不能只放在歷史課，應該要內化在每個科目中，甚至深入生活，文化政策一直以來都被放在經濟或是居住議題之後，但身為一個臺灣人，做為一個新竹人，絕對有必要對於文化產生共感，因為那都是我們的起點。

鄭宏輝認為，目前的文化資產維護環境仍不完整，除公部門的文資委員指定文化資產外，還需要民間單位提供如管理維護計畫、修復計畫等文件，皆需專業經理人或團隊處理，但現況管理人常是產權所有者個人來處理，讓私有古蹟變成所有權人的負擔，借鏡英國國民信託（The National Trust）的方式，讓私有文化資產委由專業受託人進行產權管理，不只減輕所有人的壓力，受託的文化資產收益也能轉化成收入。

鄭宏輝有三大主張，第一，完整文化資產管理體系，政府應帶頭建立一個半官方的文資管理單位，負責提供文化資產管理的專業支援，不只可以減少產權人的壓力，更可以提升文化資產經營的效果，並建議文資經營的權利金不要全進市庫，部分可回饋到文化資產場域，永續經營文化資產。

第二，增加私有文資保存誘因，目前因為相關獎勵的誘因仍然不足，或是缺少老屋利用方式的想像，對於私有古蹟的擁有者而言，文化資產始終都是一種「負擔」，鄭宏輝盼透過稅賦減免、容積轉移、土地交換制度等方式，在制度面上提供文資所有權人多元的選項，並且結合前面提到的「文化資產管理體系」，提供私有產權人全面的協助，保存城市的歷史。

第三，傳承新竹史學，讓文化扎根，讓歷史回到市民的生活之中，鄭宏輝期許透過公私部門的合作協力，深化在地的歷史，將前人留下的珍貴資產傳承下去，讓更多生活在這座城市的人能夠知道過去的故事。

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