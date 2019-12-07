心裡一陣毛！台南妹搭區間...詭異男「幹嘛攻擊我」秒肘擊正臉　她爆淚陰影重

▲詭異男突然攻擊她。（圖／翻攝自dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨天搭區間車到台南站找朋友，路程中有位光頭男上車，並坐在隔壁位置上，就在她心裡一陣不安之際，對方突然猛力撞她左手，接著大喊一聲的同時，又朝她臉上肘擊，幸好同車乘客幫忙告知站務人員，最後也報警處理，但還是造成她不小的陰影。

女網友在dcard還原事發經過，當時她坐在靠窗的位置，並悠閒地看著窗外，後來有位光頭男在大橋站上車，接著坐到她旁邊，「不知為何...心裡有種不安的感覺，腦海也突然冒出之前鐵路警察身亡的事件，但又覺得可能光頭男只是看起來比較可怕吧，我應該沒這麼倒楣。」

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怎料，在女網友自我安撫的同時，光頭男竟大力肘擊她的左手，然後大聲咆哮一句，「妳幹嘛攻擊！」當下她整個人懵了，「我完全沒有攻擊他阿，連碰到都沒有的那種。」

更恐怖的是，就在她要否認之際，對方又朝她正臉肘擊一拳，還說車上的人都有看到原po攻擊他，「燒毀！明明就是你攻擊我的，然後接下來又攻擊我一次。後來我馬上逃離他，下車的時候也有男乘客幫我告訴站務人員我被攻擊，還有一些同學幫我指證去做筆錄。」

對此，女網友不禁淚道，「很謝謝你們幫助我還遞衛生紙給我擦，社會上有你們真的是太溫暖了，萬分感謝，本來覺得我可以不哭出來，但眼淚不知為何一直流，不知道是被揍到頭痛，還是太冷了所以頭痛，一整個就是又暈又抖，還好我朋友過來全程陪我驗傷、做筆錄，讓我不這麼害怕。」

不過，這件事也讓她種下陰影，「真的覺得現在的社會好可怕，沒事坐火車也會被揍，當下覺得我會不會也被殺掉，現在有人稍微靠近我就覺得好緊張，希望以後不要再有人發生跟我一樣倒楣的事，看到可怕的人還是閃遠一點！至於被揍的部分就是決定提告，絕對不能白白被揍啊！」

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