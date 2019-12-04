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朋友狂曬新車洗腦！他巧遇同款車「巴頭」招呼發現認錯人 網：超尷尬

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▲▼平凡的生活中的尷尬趣事。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

如果你們騎車認錯人會怎樣呢?（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者陳柏璇／綜合報導

你有沒有路上認錯人的經驗呢？一名網友在Dcard發文，自己的女性朋友第一次買新車非常興奮，每天都會不斷在通訊軟體上「曬」車，還會不時在跟原PO聊天時，不管任何話題都會突然冒出一句「想不想看點好康的？」，並分享即將到手的機車。

久而久之這件事情就植入了網友心中，某天騎車回家路上，他餘光看到一名女性騎士，機車與背影都與朋友非常雷同。一邊想之前不斷被他的騷擾訊息轟炸，最後在等紅綠燈時忍不住伸出右手，用力地往騎士的安全帽巴下去，笑著罵道： 「X的！換新車很爽是不是啦！」

結果騎士沒有他預期的反應，反而是拉下口罩，露出一張陌生且驚恐的臉用懺抖的聲音說「對…對不起」，網友表示當下很想拐彎騎入溪裡自殺，並鞠了至少20次躬瘋狂致歉，還在Dcard發了一篇道歉文希望那個騎士原諒。

▲生活上常會遇到認錯人的事件。（圖／取自免費圖庫PAKUTAS）

▲原PO表示當下很想拐彎騎入溪裡自殺。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

這起尷尬認錯人事件一PO出，網友留言表示，「快笑死」、「兩個人都太可愛了」、「先別說那麼多，先讓我用安全帽尻你一次再說」、「以後停車都會注意後方來車，有沒有人要巴他的頭」，還有網友起鬨，「假巴頭，真搭訕」「可以在一起喔」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

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